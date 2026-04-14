올리브영, 업무 전반에 AI 도입… 고객 분석·재고 관리에 활용한다

CJ올리브영이 국내 유통업계 최초로 생성형 AI 기술을 전사 업무 환경에 도입한다. 데이터와 인공지능(AI)을 기반으로 업무 전문성을 높이기 위한 결정이다.
올리브영은 구글 클라우드의 ‘제미나이 엔터프라이즈’를 도입한다고 14일 밝혔다. 제미나이 엔터프라이즈는 기업이 자체 데이터를 기반으로 필요에 따라 AI 도구를 직접 만들어 사용하도록 지원하는 AI 플랫폼이다. 올리브영은 이를 통해 유통업계 핵심 경쟁력인 ‘데이터 기반 의사결정’과 ‘개인화 서비스’ 역량을 선제적으로 확보한다는 전략이다.
이번 도입으로 전 구성원이 AI를 활용해 업무 방식을 개선할 수 있는 토대가 마련됐다. 특히 비개발 직군인 상품기획자(MD)나 마케팅 담당자도 직접 AI 도구를 구축할 수 있게 된 점이 특징이다. 이를 통해 기존에 수작업으로 진행하던 시장 조사, 고객 데이터 분석 업무를 효율화할 수 있게 됐다. 매장 운영 측면에서도 진열 및 재고 현황을 실시간으로 파악하는 등 관리 체계를 고도화할 예정이다.
글로벌 사업 확장에도 AI가 적극 활용될 예정이다. 국가별 언어와 고객 특성에 맞춰 상품 정보를 제공함으로써 글로벌 시장 대응력을 높인다는 구상이다. 올리브영은 향후 물류 네트워크를 비롯한 플랫폼 운영 전반으로 AI 적용 범위를 넓히는 등 운영 혁신을 추진한다는 방침이다.
올리브영 관계자는 “구성원 개개인의 AI 활용 역량을 높여 조직 전반에 AI를 자연스럽게 내재화하고 변화하는 시장에 기민하게 대응할 수 있는 기반을 마련하고자 한다”며 ”이를 바탕으로 국내외 고객들의 경험을 지속 고도화하며 K뷰티 대표 플랫폼으로서 경쟁력을 강화해 나가겠다“고 말했다.
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