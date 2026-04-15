일본 시장 개척, 플랫폼 기업의 글로벌 도약 증명

이 기업의 수상 포인트는 10년간 내실을 다진 플랫폼 기업이 일본 현지 앱 출시로 글로벌 사업의 실질적 교두보를 마련하고 해외 매출 기반의 지속 성장 구조를 구축했다는 데 있다.
국내 플랫폼 기업이 해외시장에 도전하기 위해서는 탄탄한 내부 역량이 선행돼야 한다. 2016년 8명으로 출발한 에이치소사이어티는 최호승 대표이사의 ‘사람이 오래 머무는 회사’ 경영 철학 아래 퇴사율 5% 이하, 연봉 상위 6∼10% 수준의 고용 경쟁력을 갖추며 10년간 임직원 34명으로 4배 이상 성장시켰다. 매출 역시 2017년 25억 원에서 2021년 96억 원까지 꾸준히 확대되며 안정적인 사업 기반을 입증했다. 이러한 내적 역량을 바탕으로 2025년 일본 현지 앱 ‘Golden Tree’를 출시하며 해외시장 본격 공략에 나섰다. 직장인 소셜 플랫폼으로 축적한 60만 회원 기반의 O2O 서비스 노하우를 일본 시장에 접목한 이번 성과는 2023∼2024년 업계 위기 속에서도 감원 없이 흑자 전환을 이뤄낸 경영 안정성이 뒷받침됐다는 점에서 더욱 주목된다.
최 대표는 “탄탄한 서비스 경쟁력을 바탕으로 아시아 시장에서 글로벌 플랫폼 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.
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