반도체 초호황에 이달 1~10일 수출액 또 역대 최대

반도체 수출 호조가 이어지면서 이달 1∼10일 수출액이 역대 최대 기록을 또 갈아치웠다. 중동 전쟁의 여파로 원유 등 에너지 수입은 1년 전보다 13% 넘게 늘었다.
13일 관세청에 따르면 4월 1∼10일 수출액은 252억 달러로 전년 동기 대비 36.7% 증가했다. 종전 최대였던 지난달 실적(217억 달러)을 한 달 만에 다시 넘어섰다. 이달 조업일수는 전년과 같은 8.5일로 이를 반영한 일평균 수출액(29억70000만 달러)도 36.7% 늘었다.
품목별로는 반도체 수출액(86억 달러)이 1년 전보다 152.5% 늘면서 1∼10일 기준 역대 최대치를 경신했다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 34.0%로 1년 전보다 15.6%포인트 높아졌다.
이 기간 석유제품(38.6%), 선박(26.6%) 등의 수출은 증가했지만 승용차(―6.7%), 자동차 부품(―7.3%) 등에선 감소했다. 국가별로는 중국(63.8%), 미국(24.0%), 베트남(66.6%), 유럽연합(8.4%), 대만(68.3%) 등의 시장에서 수출이 늘었다.
같은 기간 수입은 1년 전보다 12.7% 늘어난 221억 달러로 집계됐다. 반도체(29.7%)와 반도체 제조 장비(77.9%), 원유(8.7%) 등의 수입이 늘어났지만 기계류(―7.4%) 등은 감소했다. 중동 전쟁 이후 에너지 가격이 오르면서 원유·가스·석탄 등 에너지 수입액은 1년 전보다 13.1% 늘었다. 특히 원유 수입액은 올 2월(20억 달러)과 3월(23억 달러)에 이어 이달 1∼10일(28억 달러)까지 3개월 연속 증가세를 보이고 있다.
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