“이효리·수지·제니 그리고 이수지”…‘처음처럼’ 20주년 광고 터졌다

롯데칠성음료의 소주 브랜드 ‘처음처럼’이 출시 20주년을 맞아 선보인 이수지 광고가 온라인에서 관심을 끌고 있다. 이수지는 이번 광고에서 과거 이효리·수지·제니가 출연했던 광고를 패러디했다. 짧고 강한 재미를 앞세운 이번 광고는 소비자들이 직접 찾아보고 공유하는 흐름까지 만들어냈다는 평가를 받는다.
이수지는 ‘처음처럼’ 출시 20주년을 기념한 특별 광고에 출연했다. 광고는 처음처럼이 지난 20년간 선보였던 대표 광고들을 다시 꺼내는 방식으로 구성됐다. 이수지는 이효리·수지·제니 편의 장면과 분위기를 특유의 패러디 연기로 풀어냈다.
소주 광고는 그동안 시대를 대표하는 스타들을 모델로 내세우는 방식으로 소비자들에게 각인돼 왔다. 세련된 분위기와 아름다운 이미지를 강조한 광고가 주를 이뤘다.
하지만 이번 광고는 다른 방식을 택했다. 이수지는 기존 소주 광고의 몽환적인 분위기와 표정 연기, 카메라 연출을 코믹하게 재해석했다. 친근함과 유쾌한 에너지가 강조됐다.
롯데칠성 주류 공식 유튜브에 올라온 영상 3편 가운데 제니 편을 패러디한 ‘더 부드럽게 내려간다’ 영상은 2일 기준 조회수 850만 회를 기록했다.
롯데칠성음료 관계자는 “20주년을 맞아 기념비적인 광고를 만들어보자는 취지에서 시작했다”고 설명했다. 관계자는 “20년 동안 공개된 광고 중 소비자들의 뇌리에 남았을 광고를 골랐고, 해당 광고의 모델 자체보다 콘텐츠에 초점을 맞추고자 했다”고 밝혔다.
이 과정에서 롯데칠성음료는 기존 광고를 패러디하는 방식을 떠올렸다. 모델로는 이수지를 선택했다. 관계자는 “이수지는 최근 자신의 유튜브 콘텐츠에서도 패러디 장르를 잘 소화하고 있다”며 “패러디라는 형식에 가장 잘 어울리는 모델이라고 판단했다”고 전했다.
이효리 편을 패러디한 ‘흔들어라 처음처럼’의 원본 광고는 2007년에 공개됐다. 현재 20대 초반 소비자들에게는 어린 시절 방영됐던 광고인 셈이다. 관계자는 “젊은 소비자들이 이수지 광고를 본 뒤 원본 광고를 다시 찾아보는 흐름도 있었다”며 “브랜드의 히스토리를 자연스럽게 꺼내볼 수 있는 유입 효과도 있었다”고 말했다.
소비자가 콘텐츠를 접하고 퍼뜨리는 방식이 달라진 점을 기민하게 광고에 녹여낸 것도 흥행 요인으로 꼽힌다. 이번 광고는 20주년을 브랜드의 역사나 성과를 나열하는 방식으로 풀지 않았다. 대신 익숙한 장면을 패러디로 비틀어 소비자들의 반응을 끌어냈다.
소비자들은 영상을 직접 찾아보고 댓글을 남겼다. 또 SNS와 메신저로 광고를 공유하며 확산에 힘을 보탰다. 광고가 단순히 보는 콘텐츠를 넘어, 함께 즐기고 퍼뜨리는 콘텐츠로 소비된 셈이다.
온라인 반응도 뜨겁다. 누리꾼들은 “광고를 일부러 클릭해서 본 건 처음이다”, “소주 광고 모델 중 최고다”, “(이)수지가 (배)수지로 보이네. 술 그만 마셔야겠다”, “이 집 광고 잘한다” 등의 유쾌한 반응을 보였다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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