넘버블록스 팝업스토어, 개관 10일 만에 2만여 명 방문

콘텐츠 종합 솔루션 기업 페퍼앤솔트와 펜그로하우스 유한회사가 현대프리미엄아울렛 김포점에서 진행중인 애니메이션 ‘넘버블록스’의 팝업스토어가 오픈 10일 만에 약 2만 명의 방문객을 기록했다.
이번 팝업은 ‘상품(MD)-체험-싱어롱 프로그램’이 결합된 복합형 콘텐츠 구조로 기획됐다. ‘넘버블록스’의 세계관을 기반으로 구성된 공간 연출과 참여형 콘텐츠를 통해 방문객의 체류 시간과 재방문을 유도하고 있다. 특히 싱어롱 프로그램은 어린이 방문객이 직접 참여할 수 있는 콘텐츠로 운영되어 현장 만족도를 높이는 요소로 활용됐다.
매출 측면에서도 일부 인기 상품이 주말 중 품절되는 등 수요를 확인했다. 현대프리미엄아울렛 전용으로 기획된 한정 상품의 판매 비중이 높게 나타나며 유통 채널 맞춤형 상품 전략의 효과를 확인했다.
현대프리미엄아울렛 관계자는 “넘버블록스가 가진 교육적 가치와 엔터테인먼트 요소를 동시에 전달하기 위해 체험형 콘텐츠를 강화했다”며 “아이들이 직접 즐기며 학습까지 연결되는 경험을 제공하는 데 집중했다”고 설명했다.
페퍼앤솔트 김승주 CSO는 “이번 팝업은 글로벌 IP의 국내 오프라인 사업 가능성을 검증한 프로젝트”라며 “상품, 체험, 프로그램이 결합될 경우 고객 만족도와 매출이 동시에 상승할 수 있다는 점을 확인했다”고 밝혔다. 이어 “IP 선정부터 공간 기획, 상품 개발, 현장 운영까지 전 과정을 통합 수행한 역량이 성과로 이어졌다”고 설명했다.
또한 “앞으로도 다양한 글로벌 IP와 협업을 통해 오프라인 콘텐츠를 선보일 계획이며, 이를 기반으로 글로벌 IP 커머셜라이징 사업을 확대해 나갈 것”이라고 덧붙였다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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