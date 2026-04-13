CJ제일제당 美 LA·뉴욕서 쿠킹 클래스 열어… “한식의 매력 전파”

CJ제일제당은 이달 2일부터 10일까지 미국 로스앤젤레스(LA)와 뉴욕에서 총 4회에 걸쳐 진행한 ‘K-푸드 쿠킹 클래스 바이 퀴진케이’를 성료했다고 13일 밝혔다. 이번 행사는 문화체육관광부의 세계순회 지원사업인 ‘2026 투어링 K-아츠’의 일환으로 기획됐다. 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원의 후원 아래 주로스앤젤레스한국문화원, 주뉴욕한국문화원과 협력했다.
이번 쿠킹클래스는 지난해 흥행작인 tvN 드라마 ‘폭군의 셰프’ IP를 활용해 기획됐다. 참가자들은 드라마 속 한식을 직접 요리하고 맛보며 K-푸드와 K-콘텐츠를 동시에 체험했다.
강사진으로는 알럼나이 3기인 노진형, 서하람, 김지연 등 차세대 셰프들이 참여했다. 이들은 모두 미쉐린 가이드 등재 레스토랑에서 경험과 전문성을 쌓아온 셰프들이다.
교육 과정은 식문화 소개와 실습으로 구성됐다. 드라마 속 요리를 기반으로 한식의 ‘한상차림’ 문화와 각 메뉴의 역사를 소개했으며, 전통 한식의 특징과 의미를 이해하고 현대적 재해석 가능성도 살펴봤다.
실습 메뉴로는 ‘갈비찜(비프 부르기뇽)’, ‘프렌치 비빔밥’, ‘재첩 된장국’ 등 3가지 메뉴가 선정됐다. 참가자들은 셰프의 시연에 따라 메뉴를 직접 만들어 맛봤다. 가정에서도 쉽게 따라할 수 있도록 현지에서 구하기 쉬운 식재료를 활용한 레시피를 제공했다고 한다.
참가자들은 만족감을 드러냈다. 한 참가자 메건 보워스-라리비에르는 “즐겨보던 K-콘텐츠 속 한식을 내 손으로 구현해서 좋았다”며 “이번 쿠킹클래스를 통해 한식이 더 친숙해졌고, 집에서도 배운 레시피를 활용해 다시 만들어보고 싶다”고 말했다.
‘퀴진케이’는 지난해 유럽 3개국(영국·독일·스페인)에서도 쿠킹 클래스를 진행한 바 있다. CJ제일제당 측은 향후에도 다양한 글로벌 프로그램을 통해 K-푸드의 우수성을 알리고 현지 인지도를 높이는 데 주력할 계획이라고 밝혔다.
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