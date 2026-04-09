1억개 데이터가 빚어낸 인체공학… ‘갤럭시 S26·버즈4’에 담긴 삼성의 조형미학

울트라 포함 전 라인업 곡률 일원화
S 시리즈 고유의 일체감 있는 실루엣 완성
카메라 돌출부 경계 허문 카메라 섬 설계
고성능과 심미적 균형의 교차점 도출
성능의 척도를 착용감으로 정의
방대한 귀 형상 시뮬레이션 거쳐 최적의 밀착력 확보
삼성전자가 9일 진행된 미디어 설명회를 통해 지난달 선보인 갤럭시 S26 시리즈와 갤럭시 버즈4 시리즈의 조형 철학 및 제작 공정을 공개했다. 이번 브리핑에서 삼성전자가 내세운 핵심 가치는 방대한 수치와 기술적 고도화를 사용자 지향의 정서로 치환한 이른바 사람 중심의 설계다.
삼성전자 MX사업부 디자인팀을 이끄는 이일환 부사장은 갤럭시가 지향하는 차세대 조형 기조를 현대적인 형태에 따스한 감흥을 투영한 디자인이라고 정의했다. 이 부사장은 첨단 기능이 집약된 기기일지라도 사용자의 일상에 부드럽게 융화되는 감각적 요소를 가미하는 것이 갤럭시의 정체성이라며, 데이터의 정교함을 바탕으로 기술이 생활 속에 자연스럽게 투영되는 환경을 구현하고자 했다고 설명했다.
특히 이번 제품군은 간결한 조형미에 색채와 소재, 질감의 변주를 주어 프리미엄 브랜드로서의 위상을 더욱 공고히 했다는 평가다.
기술의 정제와 실루엣의 통합
갤럭시 S26의 설계를 담당한 이지영 상무는 이번 신작을 기술적 과시보다는 사용자에게 전달되는 경험의 농도를 세밀하게 가다듬은 결과물이라고 소개했다. 가장 눈에 띄는 변화는 울트라 모델의 외형적 진화다. 기존에는 모델별로 상이했던 모서리 회전 반경을 이번 S26 시리즈에서 하나로 통합하며 라인업 전체의 조형적 통일성을 확보했다.
삼성전자가 도출한 최적의 곡률은 반지름 7mm를 의미하는 7R 값이다. 이 상무는 기기를 쥐었을 때의 안정감과 시각적 균형을 동시에 충족하기 위해 해당 수치를 적용했으며, S펜의 끝부분 역시 비대칭 곡률을 가미해 전체적인 완성도를 높였다고 밝혔다.
기기 두께를 줄이면서도 고성능 렌즈 탑재로 발생하는 후면 돌출 부위의 시각적 이질감을 상쇄하기 위한 해법으로는 카메라 섬(Island) 구조가 도입됐다. 카메라 주변부를 본체와 동일한 소재로 마감해 일체감을 부여함으로써 기술적 압박감을 덜어내고 세로형 렌즈 배치를 통한 고유의 인상은 유지했다.
착용의 안락함이 곧 기능의 완성
웨어러블 기기 부문에서는 착용의 편의를 기능적 본질로 규정했다. 송준용 디자인팀 그룹장은 버즈4의 경우 고해상도 음원 재생이 핵심인 만큼, 안정적인 안착이 곧 성능과 직결된다고 판단해 인체공학적 설계에 역량을 집중했다고 강조했다.
삼성전자는 미시간 대학교와 협업해 수집한 1억 건 이상의 귀 형상 지표와 1만 회를 상회하는 가상 착용 실험 데이터를 분석했다. 이를 통해 귀에 가해지는 압력과 고정력 사이의 최적 지점을 찾아냈으며, 사용자가 오랜 시간 착용해도 피로감을 느끼지 않도록 정밀하게 설계했다.
이러한 데이터 기반 위에 세로형 조형을 새롭게 도입해 귀 밀착도를 높이고 조작의 직관성을 강화했다. 충전 케이스 역시 기존 세로형에서 가로형으로 전환해 기기를 꺼내 귀에 꽂기까지의 손 동작이 끊김 없이 이어지도록 배려했다. 아울러 투명 소재와 금속의 질감을 조화롭게 배치해 기기의 고급스러운 인상을 강조했다.
사용자 맞춤형 생태계의 확장
삼성전자는 기기 본체 외에도 사용자의 개성을 반영할 수 있는 액세서리군을 대폭 확대했다. S26 시리즈에는 최초로 자성 기반의 마그넷 설계가 적용된 전용 케이스와 무선 충전기, 카드 지갑 등 다양한 주변 기기가 추가됐다.
버즈4 시리즈 또한 고전적인 문양부터 복고풍 게임기, 통조림 형태에 이르기까지 다채로운 디자인 케이스를 출시했다. 유명 아웃도어 브랜드 및 제과 브랜드와의 협업을 통한 이색적인 전용 커버도 함께 선보이며 사용자가 자신의 라이프스타일을 기기에 투영할 수 있는 환경을 조성했다.
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