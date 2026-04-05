신세계百, 대만 1위 결제사 ‘라인페이’와 맞손… “190만 관광객 잡는다”

신세계백화점이 현지 1위 간편결제 서비스인 ‘라인페이’와 손잡고 프로모션을 선보인다고 5일 밝혔다.
이번 협업은 최근 증가하고 있는 대만 관광객의 수요를 흡수하기 위한 포석이다. 한국관광공사에 따르면 지난해 한국을 찾은 대만 관광객은 약 189만 명으로, 전년(147만 명) 대비 28% 증가했다.
신세계백화점은 오는 30일까지 전 점포에서 라인페이 QR로 결제 시 최대 30%를 라인 포인트로 적립해주는 혜택을 제공한다. 기본 적립 10%에 비자(VISA) 카드 결제 시 12%, 지정 카드 사용 시 8%가 추가되는 방식이다.
개인별 월 적립 한도는 2750 라인 포인트(한화 약 12만7840원)이며, 적립된 라인 포인트는 1포인트당 1대만달러(TWD)의 가치로 사용할 수 있다. 이와 별도로 패션·잡화·화장품 카테고리에서 10만 원 이상 구매 시 1만 원을 즉시 할인해주는 자체 행사도 병행한다.
신세계백화점은 이번 협업을 통해 본점과 강남점, 센텀시티점 등 주요 점포를 중심으로 외국인 고객의 체류 시간을 늘리고 실질적인 매출 증대를 꾀한다는 구상이다.
한편 대만뿐만 아니라 방한 외국인 관광객이 전반적으로 증가함에 따라 신세계백화점은 글로벌 고객을 겨냥한 프로모션을 연달아 선보이고 있다. 신세계백화점에 따르면 최근 한 달간 스포츠·아웃도어의 외국인 매출은 전년 대비 120% 이상 늘어난 것으로 나타났다.
이에 신세계백화점은 오는 12일까지 외국인 고객을 대상으로 스포츠·아웃도어 61개 브랜드가 참여하는 ‘글로벌 쇼핑 페스타’를 진행한다. 이밖에도 한국관광공사의 ‘비짓코리아(VISITKOREA)’ 앱에 가입시 할인 쿠폰을 지급하며, 유니온페이 및 글로벌텍스프리와의 협업을 통해 상품권 증정 및 환급 혜택을 강화하는 등 외국인 고객 유치에 총력을 기울이고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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