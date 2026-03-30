롯데칠성 처음처럼, 출시 20주년… 디자인도 20년 전 ‘처음처럼’ 바뀐다

롯데칠성음료의 소주 브랜드 ‘처음처럼’이 출시 20주년을 맞았다.
롯데칠성음료는 처음처럼 출시 20주년을 기념해 출시 초기 디자인을 적용한 제품을 선보인다고 30일 밝혔다.
이번 제품은 제품명이기도 한 ‘처음’의 의미를 담았다. 브랜드 핵심 이미지인 어린 새, 새싹 등을 접목해 처음처럼의 정통성을 강조했으며, 물방울을 형상화한 디자인으로 대관령 기슭 암반수로 만든 제품이라는 특징을 강조했다.
또한 16도 알코올 도수 마크를 부착해 출시 당시부터 현재까지 부드러운 소주 트렌드를 이어가고 있음을 직관적으로 나타냈으며, 병의 목 부분에 출시 20주년임을 알리는 ‘20th ANNIVERSARY’ 라벨을 부착했다.
리뉴얼된 처음처럼은 페트 제품을 시작으로 병 제품까지 전 제품에 적용될 예정이다.
향후 롯데칠성음료는 20주년 신규 광고 등을 제작해 헤리티지 디자인의 처음처럼을 알리는 다양한 마케팅도 진행할 계획이다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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