대상, ‘청년밥상문간’에 종가 김치 후원… 3년간 총 63t

대상이 사회적협동조합 청년문간이 운영하는 김치찌개 식당 ‘청년밥상문간’에 1억4000만 원 상당의 종가 김치를 후원했다고 30일 밝혔다.
지난 27일 서울 성북구에 위치한 청년밥상문간 정릉점에서 열린 ‘청년밥상 종가김치 나눔’ 전달식에는 이문수 가브리엘 신부, 이성구 청년문간사회적협동조합 사무국장과 김경숙 대상 ESG경영실장, 송유빈 대상 사회공헌팀장 등이 참석했다.
대상은 매주 종가 전통 맛김치(10kg) 40개를 직접 배송하며 지속적인 지원을 이어갈 예정이다. 대상은 2024년부터 올해까지 김치 총 63t(톤) 규모를 기부해왔다. 이를 금액으로 환산하면 약 4억 2000만 원에 달한다.
지원된 김치는 청년밥상문간 정릉점, 이화여대점, 낙성대점 등 각 지점에서 김치찌개로 조리해 지역 청년들과 저소득층에게 제공될 예정이다.
한편 ‘청년밥상문간’은 경제적 부담을 겪는 청년들에게 3000원으로 식사를 제공하기 위해 지난 2017년 설립된 비영리 단체로, 현재 정릉점, 이화여대점, 낙성대점, 대학로점, 안산점 등 전국에 5개 점포를 운영하고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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