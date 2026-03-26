‘안정성 극대화’ 러닝 슈즈… 산길도 안전하게 달린다

아웃도어 퍼포먼스 브랜드 아크테릭스가 오는 4월 10일 차세대 트레일 러닝 슈즈 ‘SYLAN 2(실란 2)’를 국내에 공식 출시한다. SYLAN 2는 산악 지형에서의 속도, 추진력, 안정성을 핵심으로 설계된 모델로 빠른 템포의 러닝과 장거리 주행이 반복되는 트레일 환경에서도 일관된 퍼포먼스를 제공한다.
SYLAN 2는 마운틴 러닝을 아크테릭스의 핵심 성장 카테고리로 삼은 2026년 전략 아래 한국 트레일러닝 시장의 특성과 러너의 실제 니즈를 반영해 선보이는 핵심 모델이다. 국내 트레일러닝 시장은 최근 몇 년간 빠른 성장세를 보이고 있다. 특히 20∼30대를 중심으로 한 중급 이상 러너는 물론 신규 러너와 여성 러너의 참여가 확대되며 다양한 퍼포먼스 장비에 대한 수요가 높아지고 있다.
SYLAN 2는 이러한 환경에 대응해 최대 추진력을 구현하는 미드솔 구조와 안정적인 주행감을 동시에 구현한 것이 특징이다. 로커 형태로 설계된 미드솔은 착지부터 발끝 이탈까지 자연스럽고 빠른 움직임을 유도하며 새로운 슈퍼 크리티컬 폼과 카본 플레이트 구조를 적용해 에너지 리턴과 안정성을 강화했다. 이를 통해 러너는 불규칙한 산악 지형에서도 리듬을 유지하며 효율적인 러닝을 이어갈 수 있다.
어퍼는 가볍고 내구성이 뛰어난 엔지니어드 니트 구조를 기반으로 장시간 러닝에도 쾌적함을 유지할 수 있도록 통기성과 착용 안정성을 개선했다. 아웃솔에는 다양한 노면 조건에서도 신뢰할 수 있는 접지력을 제공하는 비브람 메가그립 컴파운드를 적용해 한국의 산길과 변화가 잦은 트레일 환경에서도 안정적인 주행을 지원한다.
아크테릭스는 SYLAN 2를 통해 속도와 퍼포먼스를 중시하는 중·상급 트레일 러너는 물론 트레일 러닝에 새롭게 도전하는 러너까지 아우르는 마운틴 러닝 경험을 제안한다. 2026년 시즌 캠페인 ‘WIND AT YOUR BACK’과 함께 전개되는 SYLAN 2는 노반 어패럴 라인업과 유기적으로 연결돼 러닝 시스템 전반에 대한 이해를 높이고 산악 환경에서 검증된 아크테릭스의 기술력을 입체적으로 전달할 예정이다.
차세대 마운틴 러닝 슈즈 SYLAN 2는 4월 10일부터 아크테릭스 코리아 공식 온라인 스토어 및 전국 주요 아크테릭스 매장에서 만나볼 수 있다.
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