프리미엄 여행 플랫폼 비아신세계, 하이엔드 여행의 신세계 연다

[DA 스페셜] 신세계백화점
비아신세계가 하이엔드 여행사만이 모이는 최고의 클럽에 초청을 받았다.
럭셔리 호텔 그룹 벨몬드와 파트너십 체결… VIP 멤버십 프로그램 ‘벨리니클럽’ 입성
회원 여행사 통해 벨몬드 호텔 예약 땐 무료 조식 등 차별화된 의전 서비스 제공
신세계백화점의 프리미엄 여행 플랫폼 비아신세계가 루이비통으로 유명한 LVMH 계열의 럭셔리 호텔·여행 그룹 벨몬드와 공식 파트너십을 체결하고 벨몬드가 운영하는 VIP 멤버십 프로그램 ‘벨리니클럽’에 공식 입성했다.
벨리니클럽은 전 세계 엄선된 소수의 프리미엄 여행사가 포함된 네트워크로 벨몬드 그룹 초청으로 선정되며 영국 본사에서 엄격한 심사를 진행한다. 여행사만 가입할 수 있는 벨리니클럽은 전 세계적으로도 100곳에 채 미치지 않는 것으로 알려져 있다. 국내에서도 극소수의 여행사만이 이름을 올리고 있다.
벨리니클럽 회원 여행사를 통해 벨몬드 호텔을 예약하면 차별화된 VIP 의전 서비스를 누릴 수 있다. 지배인의 메시지 환대와 특별 어메니티 제공은 물론 우선 룸 업그레이드, 무료 조식, 호텔 크레디트 제공 등 일반 예약으로는 경험하기 어려운 혜택들이 주어진다.
비아신세계를 통해 여행을 떠나는 고객들은 이러한 벨리니클럽 전용 혜택을 누릴 수 있게 된다.
비아신세계와 벨몬드의 인연은 지난 2024년 파일럿 여행으로 거슬러 올라간다. 당시 비아신세계는 론칭을 준비하며 고품격 남미 여행을 기획했다. 벨몬드 호텔에서 전 일정을 담은 15일 여행은 큰 호응을 얻었다. 당시 1인당 5000만 원이 넘는 여행 금액에도 이틀 만에 완판되고 대기까지 생겨날 만큼 폭발적인 반응을 끌어냈다.
특히 브라질 이과수 국립공원 내 유일한 호텔인 벨몬드 카타라타스에서 일반 관광객 없이 독점으로 이과수폭포를 감상할 수 있는 프라이빗 산책 루트를 제공한 것이 여행객 사이에서 단연 화제가 됐다.
지난해 8월 공식 론칭한 비아신세계가 반년도 채 지나지 않아 벨몬드 벨리니클럽의 초청을 받은 것은 업계에서도 이례적인 일로 평가받는다. 통상 수년간의 판매 실적을 바탕으로 심사가 이뤄진다는 점을 감안하면 이번 입성은 의미가 남다르다.
2024년 남미 여행을 성공적으로 마친 것에 더해 신세계백화점이 수십 년간 국내 최상위 VIP들과 함께 쌓아온 신뢰와 하이엔드 네트워크가 벨몬드에 어필한 것으로 보인다.
여기에 단순히 이동과 숙박을 넘어 예술·문화·자연과의 조우를 여행의 본질로 삼는 벨몬드의 철학과 여행을 하나의 문화적 경험으로 재해석하고자 한 비아신세계의 결이 맞아떨어졌다는 분석이다.
현재 비아신세계는 남미 여행은 물론 허니문 여행지로 인기를 끄는 스페인 마르요카의 벨몬드 호텔 숙박을 포함한 여행, 이탈리아에서 벨몬드가 운영하는 하이엔드 열차 ‘벨몬드 오리엔트 익스프레스’ 상품을 선보이고 있다.
비아신세계는 이번 벨리니클럽 입성을 발판으로 고객에게 제공할 수 있는 혜택의 폭을 넓히고 벨몬드의 다양한 호텔과 문화적 콘텐츠를 담은 고품격 여정을 지속적으로 선보일 계획이다.
이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 “비아신세계의 벨몬드 벨리니클럽 입성은 단순한 여행 플랫폼을 넘어 세계적인 럭셔리 여행 네트워크 안에서 가치를 인정받은 것이라 의미가 깊다”며 “앞으로도 문화, 자연, 경험을 밀도 있게 담아내며 신세계만의 가치를 녹여낸 여정을 선보일 것”이라고 밝혔다.
조선희 기자 hee3110@donga.com
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