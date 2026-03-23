깨끗한나라 포포몽, ‘러브 링커’ 캠페인 전개… 반려동물 헌혈 문화 확대 나선다

깨끗한나라의 반려동물 전문 브랜드 포포몽이 국제 강아지의 날을 맞아 한국헌혈견협회와 반려견 헌혈 활성화를 위한 ‘러브 링커’ 캠페인을 전개한다고 23일 밝혔다.
이번 캠페인은 반려동물 수혈 수요는 급증하는 반면 낮은 사회적 인식으로 인해 부족한 헌혈 참여를 독려하고자 기획됐다. 포포몽은 “우리 아이의 평범한 일상이 누군가에게는 기적 같은 내일로 이어진다”는 메시지를 통해 헌혈이 반려 문화의 자연스러운 일부분으로 자리 잡는 기반을 마련하고자 했다고 설명했다.
포포몽은 단순 물품 기부를 넘어 헌혈견의 이야기를 알게 된 반려인들이 공감하고 참여할 수 있는 지속 가능한 CSR 모델을 구축한다는 구상이다. 매 분기 헌혈견 한 마리를 선정해 프로필 촬영과 보호자 인터뷰를 진행하고, 이들의 스토리를 다양한 채널에 공유해 반려인들의 공감을 이끌어낼 예정이다.
올해 1분기 주인공으로는 5회 헌혈에 참여한 베테랑 헌혈견 ‘크림이(6세·골든리트리버)’가 선정됐다. 크림이의 보호자는 과거 첫째 강아지가 수혈을 받았던 경험을 계기로 둘째인 크림이를 입양한 후 꾸준히 헌혈 활동을 이어오고 있다.
포포몽은 이번 캠페인을 수도권에서 전국으로 순차 확대하며, 캠페인에 참여한 헌혈견들을 위한 전용 인증 스카프 및 굿즈 제작, 연말 아카이빙 콘텐츠 발행 등 다양한 활동을 이어갈 계획이다.
한편 포포몽은 2023년 12월 한국헌혈견협회와 업무협약을 체결한 뒤 헌혈견을 위한 물품 정기 후원, ‘국제 강아지의 날’ 기념 이벤트 등 반려견 헌혈 인식 제고와 윤리적 채혈 문화 정착을 위한 행보를 지속하고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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