AMD 리사 수-하정우 AI수석 회동… ‘AI 3강’ 도약 협력 논의

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 20일 00시 30분

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정부 ‘AI 고속도로 구축’ 사업 소개
리사 수, 업스테이지 대표와 만나
“GPU 많이, 싸게 한국에 공급할것”

임문영 국가인공지능(AI)전략위원회 부위원장과 하정우 청와대 AI·미래기획수석은 19일 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 만나 AI 협력 방안을 논의했다. 국가AI전략위 제공
임문영 국가인공지능(AI)전략위원회 부위원장과 하정우 청와대 AI·미래기획수석은 19일 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 만나 AI 협력 방안을 논의했다. 국가AI전략위 제공
전 세계 ‘인공지능(AI) 3강’ 도약을 추진 중인 정부가 AI 인프라 공급망 확대를 위해 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)를 만나 협력 방안을 논의했다.

19일 과학기술정보통신부는 임문영 국가AI전략위원회 부위원장과 하정우 청와대 AI미래기획수석이 이날 오전 수 CEO와 회담을 가졌다고 밝혔다. 임 부위원장과 하 수석은 정부가 추진 중인 ‘AI 고속도로 구축’ 사업을 소개하며, 글로벌 AI 생태계에서 협력을 강조했다. 수 CEO 역시 이번 방한을 통해 국내 AI 기업과의 협력에 만족한다고 밝혔다. 수 CEO는 18일 이재용 삼성전자 회장과 최수연 네이버 대표, 19일 AI 스타트업인 업스테이지 김성훈 대표와 정부 인사들까지 연쇄 회동을 이어갔다.

이번 회동은 한국 정부 및 국내 기업들이 글로벌 AI 생태계에서 주권을 확보하는 데 중요한 의미를 지닌다. 엔비디아가 글로벌 AI 반도체 시장을 독식하는 상황에서 AMD는 ‘인스팅트’ 시리즈를 출시하며 유일한 대항마로 떠올랐다. AI 반도체 공급망에서 국내 기업들이 사업 영역을 확장할 수 있는 중요한 기회인 셈이다. AMD 역시 중앙처리장치(CPU) 중심에서 AI 반도체로 사업을 재편하기 위해 AI 인프라 및 서비스 기업들과의 협력이 필수적이다. 수 CEO는 이날 김성훈 대표와 만나 “그래픽처리장치(GPU)를 많이, 싸게 한국에 공급하겠다”는 취지의 말을 한 것으로 알려졌다.

정부는 산업 측면에서뿐만 아니라 핵심 과학기술 분야 난제를 해결하는 ‘K-문샷’ 프로젝트와 AI 소프트웨어 인재 양성 등에서도 AMD와 협력을 할 계획이라고 밝혔다.

#인공지능#AI 인프라#AI 고속도로#AMD#K-문샷 프로젝트
최지원 기자 jwchoi@donga.com
한채연 기자 chaezip@donga.com
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