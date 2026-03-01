현직 조종사가 ‘항공 꿈나무’ 찾아가 진로 교육

조종사나 객실승무원은 선발 절차도 까다롭고 채용 인원도 한정돼 있다. 이 분야를 꿈꾸는 지망생들에게는 선망의 직업이지만 관련 정보를 얻기는 쉽지 않다. 대한항공은 이처럼 ‘미래의 승무원’을 꿈꾸는 청소년을 대상으로 진로 특강을 실시하는 교육기부 봉사를 꾸준히 진행하고 있다.
특히 지난달 24일 진행한 교육기부 봉사는 특별했다. 통합을 앞둔 대한항공과 아시아나항공이 처음으로 합동 교육을 진행했기 때문이다. 대한항공이 지난달 4일 창단한 ‘대한항공 교육기부 봉사단’은 기존에 아시아나에서 운영하던 ‘아시아나항공 교육기부 봉사단’과 함께 조종사를 꿈꾸는 청소년을 대상으로 첫 진로 특강을 실시했다.
행사에 참석한 대한항공과 아시아나항공 현직 조종사들은 직업을 소개한 뒤 청소년들의 질문에 답하는 등 맞춤형 교육을 진행했다. 교육에 참여한 청소년들은 행사가 진행된 서울 강서구 시립화곡청소년센터에 마련된 비행 시뮬레이션 체험장에서 현직 조종사들에게 조종법을 교육받고 이륙과 착륙 연습을 해 볼 수 있는 기회도 얻었다. 행사에 참석한 한 중학생은 “책이나 교과서에서 배울 수 없는 실제 경험담을 생생히 들어 큰 도움이 됐다”며 “현직 조종사와 대화하면서 꿈에 한 걸음 더 다가선 느낌”이라고 말했다.
이번 교육은 현직 조종사들이 조종사를 꿈꾸는 청소년을 대상으로 했지만 향후 ‘통합 봉사단’은 다양한 직종에 대한 진로 강의와 체험을 실시할 예정이다. 실제 봉사단에는 조종사, 객실승무원, 정비사 등 두 회사의 거의 모든 분야 직원이 자발적으로 참여하고 있다.
봉사단은 앞으로도 진로직업센터와 시·도 교육청, 국립항공박물관 등 관계 기관의 협조를 받아 매달 1번 이상씩 교육 봉사를 진행한다는 계획을 세웠다. 대한항공 측은 “대한항공과 아시아나항공 교육기부 봉사단은 회사 통합 이후에도 하나의 봉사단으로 활동하며 대외적으로는 기업의 사회적 가치를 높이고 내부적으로는 직원들의 화학적 결합에도 기여할 것”이라고 전했다.
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