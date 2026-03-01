LGU+, 고객 전화번호로 유심칩 고유번호 발급

보안 우려에 유심 무상교체 등 나서
LG유플러스가 통신망에서 사용자를 식별하는 ID, 통신 ‘주민등록번호’ 격인 국제이동가입자식별정보(IMSI)를 가입자의 실제 휴대전화 번호를 활용해 발급해 온 것으로 17일 확인됐다. 보안에 대한 우려가 커지자 회사는 전 고객을 대상으로 유심 무상 교체 및 재설정을 순차적으로 진행할 계획을 밝혔다.
IMSI는 유심칩에 저장된 고유번호로 통신사가 이용자를 식별하는 데 활용된다. 최대 15자리 숫자로 국가번호·이동통신사 식별번호·개인식별번호 등으로 이뤄져 있다. SK텔레콤과 KT가 난수 기반 설계로 추적을 어렵게 한 것과 달리, LG유플러스는 2011년 4G 도입 당시부터 현재까지 전화번호를 조합하는 방식으로 IMSI 값을 정해 왔다.
LG유플러스는 4G 도입 초기에는 IMSI 관련 국제 표준이 명확하지 않아 과거 방식을 그대로 채택했으며, 규정 위반은 아니라는 입장이다. 다만 보안 강화 필요성이 제기되자 LG유플러스는 4월 13일부터 희망 고객을 대상으로 유심 재설정 또는 교체를 시작하고, 11월에는 소프트웨어 업데이트만으로 IMSI를 변경할 수 있는 기술을 적용하기로 했다.
한채연 기자 chaezip@donga.com
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