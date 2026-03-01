삼성SDI, 美기업에 1.5조 ‘ESS 배터리’ 공급

삼성SDI가 미국 에너지 기업과 1조5000억 원 규모의 에너지저장장치(ESS)용 배터리 공급 계약을 맺었다. 지난해 말 2조 원대 수주에 이어 북미 시장에서 또다시 대규모 공급 계약을 체결했다.
16일 삼성SDI에 따르면 이 회사의 미주법인인 ‘삼성SDI 아메리카’는 최근 미국의 메이저 에너지 전문업체와 ESS용 배터리 공급 계약을 체결했다. 공급 기간은 올해부터 2029년까지 4년이며, 전체 계약 규모는 약 1조5000억 원 수준이다.
이번 계약으로 공급되는 배터리는 미국 인디애나주에 있는 삼성SDI와 스텔란티스의 합작법인 ‘스타플러스에너지(SPE)’ 공장에서 생산할 예정이다. 주력인 삼원계(NCA) 배터리와 리튬인산철(LFP) 배터리를 순차 공급할 방침이다.
삼성SDI는 최근 인공지능(AI) 산업 성장과 신재생에너지 발전 확대로 수요가 늘어나는 북미 ESS 시장 공략에 집중하고 있다. 앞서 지난해 말에도 미국의 에너지 인프라 개발·운영 업체와 2조 원 이상 규모의 ESS용 LFP 배터리 공급 계약을 체결했다. 이 외 다수의 글로벌 고객사와도 추가 공급 계약을 논의 중인 것으로 알려졌다.
업계에서는 삼성SDI가 주력하고 있는 각형 배터리의 특성이 수주에 긍정적으로 작용한 것으로 보고 있다. 각형 배터리는 파우치형보다 내구성이 뛰어나고 화재 안전성 측면에서 상대적으로 유리하다는 평가를 받고 있다. 삼성SDI는 북미 시장에서 유일한 비(非)중국계 각형 ESS 배터리 공급사다. 삼성SDI 측은 “최근 잇따른 수주는 글로벌 ESS 시장에서 회사의 기술력과 신뢰성을 확인한 결과”라면서 “앞으로도 고객 요구에 따른 다양한 ESS 수요에 대응할 것”이라고 밝혔다.
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