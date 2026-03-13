HD현대重, 군산조선소 ‘HJ중공업 대주주사’ 에코프라임마린퍼시픽에 판다

HJ중공업의 대주주사인 에코프라임마린퍼시픽이 HD현대중공업이 보유하고 있던 군산조선소를 인수한다.
에코프라임마린퍼시픽은 13일 “군산조선소 자산 양수도를 위한 합의각서(MOA)를 에코프라임마린퍼시픽과 체결했다”고 밝혔다. 같은 날 HD현대중공업도 같은 내용을 공시했다.
군산조선소는 HD현대중공업이 2010년 전북 국가산업단지에 180만㎡ 규모로 건립한 조선소로 연간 15척 이상의 대형 선박을 건조할 수 있다.
2017년 경기 침체로 가동을 중단했다가 2022년 10월부터 재가동해 연간 10만t의 블록을 생산하고 있다.
에코프라임마린퍼시픽이 최대주주로 있는 HJ중공업은 부산 영도구에 조선소를 보유했지만 공간 등이 상대적으로 협소해 대형 선박을 건조하지 못하고 있었다.
이에 배수량 1만6000t급 이상의 대형 선박을 건조할 수 있는 군산조선소를 두 회사가 매매하면서 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 전망된다.
HD현대중공업도 군산 조선소를 매각하지만 매각 후 3년 간 현재와 비슷한 매년 10만t 규모의 블록을 이 곳에 발주하기로 했다.
그 외에도 설계 용역 제공, 원자재 구매 대행, 자동화 및 스마트 조선소 관련 기술 지원 등을 병행할 예정이다.
HD현대중공업 측은 “에코프라임마린퍼시픽은 대형 선박 건조 역량을 작추고, HD현대중공업도 계속 블록을 공급받는 만큼 군산시 경제 활성화에도 도움이 될 것”이라고 기대했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
