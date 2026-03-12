“이란戰으로 제조업 전반 원가 상승…유가 올라 소비도 위축”

미국-이란 전쟁이 자원, 물류, 인공지능(AI) 군사 기술이 결합된 복합 위기로 국내 주요 산업에 구조적인 영향을 미칠 것이라는 분석이 나왔다.
삼정KPMG는 12일 ‘자원·물류·AI 3대 축으로 본 미국-이란 전쟁’ 보고서를 발간해 이 같은 전망을 제기했다. 보고서는 이번 지정학적 충돌이 자원, 물류, AI 세 축에서 기존 분쟁과 다른 양상을 보인다고 평가했다.
이란은 주변국 에너지 시설까지 겨냥하며 자원의 무기화를 강화하고 있다. 여기에 호르무즈 해협 봉쇄까지 나서며 글로벌 에너지 공급과 물류 흐름의 변동성이 커지고 있다. 또 AI가 실제 군사 작전에 활용되며 전략 자산으로 주목받고 있다.
이러한 상황에서 이번 전쟁은 정유, 석유화학, 방산뿐만 아니라 철강, 자동차, 반도체, 스마트폰, 가전 등 주요 산업 전반에 영향을 미칠 것으로 전망된다. 정유 업계는 단기적으로 정제마진 개선 가능성이 있지만 중장기적으로는 원유 도입 비용 상승과 수요 둔화라는 이중 리스크에 직면할 수 있다. 석유화학은 원가 구조에 직접적인 영향을 미치면서 제품 마진 축소와 수익성 압박 요인으로 작용하고 있다. 유틸리티(전력)는 전력 도매가 상승 및 전기요금 인상 압력으로 제조업 수익성에 영향을 미칠 것으로 보인다. 방산은 AI 기반 기술 경쟁이 본격화하고 있다. 한국 방산의 수출 전략에도 영향을 미칠 전망이다.
보고서는 이밖에도 철강, 스마트폰, 가전 등 제조업 전반이 원가 상승 및 운송비 확대로 비용 부담이 커질 것이라고 내다봤다. 자동차도 완성차 운송 지연, 부품 공급망 교란, 물류비 상승 등 공급 리스크가 커질 것으로 우려됐다. 유가 급등에 따른 소비 위축도 변수로 지목된다. 반도체는 단기 영향은 제한적이나 일부 원자재의 중동 의존도가 높아 장기화시 수급 관리 필요성이 제기된다.
보고서는 “기업들은 공급망 다변화와 회복탄력성을 확보하는 전략을 재정비할 필요가 있다”고 했다.
댓글 0