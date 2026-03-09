서울시동부여성발전센터, ‘AX융합 데이터 기반 기획자’ 양성과정 운영

서울특별시동부여성발전센터(센터장 정은아)는 AI·데이터 기반 산업 환경 변화에 대응하기 위한 ‘AX융합 데이터 기반 기획자 양성과정’을 운영한다고 밝혔다.
이번 과정은 AI 활용 역량과 데이터 분석, 서비스 기획 능력을 결합한 AX(AI Transformation) 기반 실무 교육 프로그램이다. 데이터 분석 결과를 의사결정과 서비스 기획에 활용할 수 있는 융합형 인재 양성을 목표로 한다.
교육은 오는 27일부터 7월 16일까지 총 300시간 과정으로 진행된다. 데이터 관련 직무 취업을 희망하는 여성 20명을 선발하며, 교육비는 전액 무료다. 교육생에게는 학습에 필요한 노트북과 교재가 제공된다.
교육과정은 프로젝트 기반 학습(PBL·Project-Based Learning)을 중심으로 운영된다. 전체 교육시간 가운데 약 100시간이 실무 프로젝트로 구성돼 교육생들이 실제 데이터 분석 과정을 경험할 수 있도록 설계됐다.
교육생들은 문제 정의부터 데이터 수집 및 정제, 데이터 분석, 시각화 보고서 작성, 결과 발표까지 데이터 기반 문제 해결 전 과정을 직접 수행한다. 커리큘럼은 AI 리터러시와 업무 자동화, 파이썬 기반 데이터 분석, AI 활용 데이터 예측, 데이터 기반 기획 및 디자인 씽킹, 프레젠테이션 역량 강화 등 산업 현장에서 활용되는 실무 중심 과목으로 구성됐다.
이 같은 교육 설계는 최근 산업 현장에서 확대되고 있는 데이터 기반 의사결정 수요를 반영한 것이다. 기업과 공공기관에서는 데이터 분석 결과를 서비스 기획이나 정책 수립과 연결할 수 있는 인재에 대한 수요가 증가하고 있다. 센터에 따르면 2025년 동일 과정 교육생 만족도는 92.9%로 나타났으며, 프로젝트 중심 실습 교육 방식이 교육 효과 측면에서 긍정적인 평가를 받았다.
정은아 서울특별시동부여성발전센터장은 “AI와 데이터 역량은 산업 전반에서 중요한 경쟁력으로 자리 잡고 있다”며 “이번 교육과정을 통해 데이터 분석과 기획 역량을 동시에 갖춘 여성 디지털 인재를 양성하겠다”고 말했다.
교육과정 모집 관련 세부 사항은 서울특별시동부여성발전센터 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
댓글 0