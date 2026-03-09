“AI기술 차별화로 건설장비 시장 선도”

“오랫동안 축적한 독보적 데이터를 바탕으로 차별화된 인공지능(AI) 기술을 내놓아 시장을 선도하자.”
박정원 두산그룹 회장이 7일(현지 시간) 미국 라스베이거스에서 열린 북미 최대 건설장비 전시회 ‘콘엑스포 2026’ 행사장을 찾아 이같이 말했다. 박 회장은 행사장에 마련된 두산밥캣과 두산모트롤 전시관을 둘러본 데 이어 글로벌 경쟁사 전시관도 둘러보면서 건설기계에 접목된 AI 기반 기술 현황을 집중 점검했다.
박 회장은 현장에서 건설장비 시장의 AI 기술 접목 현황에 대해 관심을 보이며 “건설장비와 작업 현장에 적용되는 AI 기술 발전 속도가 빨라지면서 하드웨어 기술력이 중요했던 건설 장비 시장의 판도가 바뀌고 있다”고 진단했다.
박 회장의 주문처럼 두산밥캣은 이번 전시회에서 소형 로더(loader) 제품을 기본에 충실한 보급형과 AI 기술이 적용된 ‘프로’ 모델로 세분화하는 브랜드 전략을 선보였다. 특히 프로 모델은 음성인식으로 50가지 이상의 기능을 제어하거나, 주변 장애물이나 사람을 인지해 스스로 멈추는 기능 등을 고객의 주문에 따라 장착해 출고하는 판매 전략을 수립해 시장을 공략하기로 했다.
두산 측은 “이번 행사에서 공개한 AI기술은 경험이 적은 작업자도 숙련된 작업자 수준의 생산성을 낼 수 있는 기술”이라며 “건설장비 부문의 경쟁력을 지속적으로 키울 것”이라고 전했다.
