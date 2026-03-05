파마리서치, 리쥬란 글로벌 앰버서더로 가수 겸 배우 김세정 발탁

파마리서치는 자사 브랜드 ‘리쥬란’과 ‘리쥬란코스메틱’의 글로벌 앰버서더로 가수 겸 배우 김세정을 발탁했다고 5일 밝혔다.
김세정은 Mnet 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101’을 통해 그룹 아이오아이(I.O.I)로 데뷔한 이후 드라마, 예능, 뮤지컬 등 다양한 분야에서 활약하며 폭넓은 대중적 호감도를 쌓아왔다. 파마리서치는 “피부 본연의 회복력을 강조하는 리쥬란의 브랜드 철학이 김세정의 건강하고 밝은 에너지와 부합한다고 판단했다”고 설명했다.
파마리서치는 이달부터 김세정을 중심으로 TV, 옥외, 디지털 등 다양한 채널을 통해 국내외 광고 캠페인을 전개할 예정이다. 특히 올해는 아이오아이 데뷔 10주년을 맞아 컴백과 아시아 투어가 예정돼 있어 이를 기점으로 해외 시장에서의 브랜드 접점을 확대한다는 구상이다.
한편 리쥬란은 국내를 넘어 아시아, 유럽, 중동 등 전 세계 50여 개국으로 시장을 확대하고 있다. 리쥬란코스메틱 역시 글로벌 K-뷰티 트렌드와 함께 프리미엄 더마 코스메틱 시장 내 입지를 넓히고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
