한국지식재산협회, 신임 회장에 김민태 CJ제일제당 상무 선임

한국지식재산협회(KINPA)은 지난 2월 26일 정기총회를 개최하고 김민태 CJ제일제당 상무를 제10대 신임 회장으로 선임했다.
김 회장은 그동안 협회 내부에서 기획조정위원장과 부회장직을 수행해 왔으며, 한국지식재산학회와 한국상표디자인협의회 이사로 활동하며 국내 지식재산(IP) 제도 개선에 참여해 온 전문가다.
김 회장은 취임 일성으로 민간 부문의 목소리를 정책 수립 과정에 적극 전달하고, 대한민국 지식재산의 글로벌 경쟁력을 제고하겠다는 의지를 표명했다.
관련 업계에서는 김 회장이 산업 현장에서 쌓아온 실무 경험을 바탕으로 회원사들의 권익을 보호하는 데 주도적인 역할을 할 것으로 보고 있다. 특히 국가 간 지식재산 분쟁이 심화되는 환경 속에서 민간 주도의 네트워크를 공고히 하고 전략적 대응력을 높이는 계기가 될 것이라는 관측이다.
지난 2008년 출범한 한국지식재산협회는 현재 약 300여 개의 기업이 회원사로 활동하고 있다. 협회는 컨퍼런스, 세미나, 교육 프로그램 운영을 비롯해 정부 및 국제기구와의 협력을 추진하며 회원사의 공동 이익 증진과 국가 지식재산 역량 강화 업무를 지속하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
