빅터쇼룸, ‘Pre-Fall 2026’ 시즌 71% 성장…1분기 홀세일 96억 기록

글로벌 패션 시장이 조정 국면에 접어든 가운데 빅터쇼룸(Victor Showroom, 대표 이민혁)이 ‘Pre-Fall 2026’ 시즌 기준 전년 대비 71% 성장하며 1분기 홀세일 매출 96억 원을 기록했다고 밝혔다.
빅터쇼룸은 이번 성과의 배경으로 지난 9년간 축적해온 글로벌 중심 브랜드 운영 방식을 제시했다. 파리에서 출발한 빅터쇼룸은 초기부터 브랜드와의 동반 성장을 핵심 원칙으로 삼고 장기적인 시장 경쟁력 확보에 집중해왔다고 설명했다.
회사 측은 △브랜드와의 수익 구조 균형을 고려한 파트너십 운영 △해외 컬렉션 기준에 맞춘 맞춤형 컨설팅 △판매 전환을 중심에 둔 디스트리뷰션 전략을 주요 경쟁력으로 꼽았다. 단기적 노출 확대보다 실제 바이어 주문으로 이어지는 컬렉션 완성도에 초점을 맞춰왔다는 것이다.
디자인 방향 설정부터 머천다이징 구성, 시그니처 아이템 개발까지 브랜드 운영 전반에 관여하는 방식도 특징으로 제시됐다. 외형적 성과보다 실질적인 판매 경쟁력 확보를 우선해 왔다는 설명이다.
바이어 관계 역시 장기적 협력에 방점을 두고 관리해왔다고 밝혔다. 시즌 단위 거래 확대보다 각 바이어의 시장 환경을 고려한 지속적 파트너십을 유지하는 전략이 매출 성장으로 이어졌다는 분석이다.
조직 개편도 병행됐다. 빅터쇼룸은 최근 Ssense와 Galeries Lafayette 출신 인사 2인을 사외이사로 영입했으며, 내부 핵심 인력 2인을 이사로 승진시켰다. 이를 통해 의사결정 구조와 실행 역량을 강화했다는 입장이다.
빅터쇼룸 관계자는 “시장 환경이 녹록지 않지만 글로벌 시장에는 여전히 기회가 존재한다”며 “브랜드의 본질 경쟁력을 높이는 방향으로 성장을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.
한편 빅터쇼룸은 현재 Fall-Winter 2026 시즌 마켓을 준비 중이며, 기존 바이어 네트워크를 강화하는 동시에 신규 전략 시장 확대도 검토하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
