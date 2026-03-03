노스페이스, ‘2026 TNF 100 코리아’ 개최 기념 벡티브 컬렉션 신제품 출시

영원아웃도어의 글로벌 아웃도어 브랜드 노스페이스가 ‘2026 TNF 100 코리아’ 개최를 기념해 ‘벡티브 컬렉션’ 신제품을 출시했다고 3일 밝혔다.
벡티브 컬렉션은 글로벌 노스페이스 소속 엘리트 선수들이 2년 동안 6000마일 이상의 거리를 직접 달리며 테스트를 진행해 2021년 첫 출시됐다.
서밋 시리즈의 대표 아이템인 ‘서밋 벡티브 프로 3’는 카본 플레이트에 고성능 TPU 리사이클 플레이트를 더한 이중 플레이트 구조를 적용했다. 초경량 드림 중창과 독자 개발된 러버 밑창 설계를 통해 안정적인 접지가 가능하다. 색상은 레드와 아시아 전용 색상인 화이트 2종이 출시됐다.
‘벡티브 엔듀리스 4’는 도심 러닝에서도 활용 가능한 아웃도어 러닝화로, 3D 형태의 TPU 플레이트를 적용해 고난도 트레일 지형에서도 뛰어난 추진력과 측면 안정성을 제공한다. 높은 접지력과 경량성을 갖춘 서피스 컨트롤 밑창이 적용됐다. 레드, 화이트, 민트, 라임, 블랙 등 5종 색상으로 출시됐다.
트레일은 물론 로드 러닝과 트레이닝까지 아우를 수 있는 로드러닝화도 첫 출시됐다. ‘벡티브 포워드’는 장거리 로드 러닝에 적합한 로드화로, 안정성과 추진력을 제공하는 카본 혼합 플레이트와 우수한 반발력과 지속적인 쿠셔닝 제공을 위한 드림 폼 쿠셔닝을 적용했다.
10km 정도의 가벼운 조깅을 즐기는 러너들을 위해 개발된 ‘벡티브 베르사’는 충분한 쿠셔닝과 가벼운 드림폼의 균형감 있는 미드솔을 적용해 일상 트레이닝부터 데일리런까지 활용하기 좋다. 색상은 화이트, 베이지, 민트 및 블랙 등 4종이다.
영원아웃도어 성가은 사장은 “다앙한 형태의 러닝을 즐기시는 분들이 날로 늘어나면서 전문 장비에 대한 소비자의 관심과 수요가 점점 높아지고 있다”며 “노스페이스만의 기술력과 노하우가 접목된 벡티브 컬렉션 신제품과 함께 최상의 러닝 퍼포먼스를 만끽해보시길 바란다”고 말했다.
한편 노스페이스는 2016년부터 ‘TNF 100 코리아’를 개최하고 있다. TNF 100은 대한민국을 비롯해 중국, 일본, 대만, 홍콩, 태국, 호주, 싱가포르 등에서 개최된 글로벌 트레일러닝 대회로서, 국내에서는 단일 브랜드에서 실시하는 트레일러닝 대회 중 최대 규모다. 앞서 지난달 27일 참가 신청을 접수한 지 1분여 만에 100K, 50K 및 22K 부문이 마감됐다. 해당 대회는 오는 5월 16~17일 이틀간 강릉과 평창 일대에서 열린다.
