“균주번호 보고 기능 확인”… hy, 프로바이오틱스 선택 기준 제시

hy가 프로바이오틱스 선택의 새로운 기준으로 ‘균주번호’를 제시하며 관련 캠페인을 진행한다고 3일 밝혔다.
균주번호는 프로바이오틱스 균주의 고유 식별 체계로, 같은 종이라도 균주에 따라 기능과 특성이 다르다. hy는 자체 연구진이 균주를 발굴하고 안전성과 기능성을 검증한 뒤 기준에 맞춰 고유 번호를 붙이고 있다.
hy는 이번 캠페인의 일환으로 제품 패키지에 균주번호 QR코드 로고를 적용했다. 소비자는 QR코드를 스캔해 균주별 차별성과 연구 현황 자료를 직접 확인할 수 있다. 관련 정보는 공식 홈페이지에서도 확인 가능하다.
온라인과 오프라인을 통합한 이벤트도 진행한다. 균주번호 확인 이벤트를 통해 최대 금 5돈을 증정하며, 이벤트 페이지를 통해 체험단을 신청하면 제품 경험 기회를 제공한다. 홍보 모델로는 배구선수 김연경을 기용했다. ‘확신은 균주번호 확인으로부터’라는 슬로건을 담은 TV 광고를 통해 균주번호의 중요성을 알릴 계획이다.
hy는 1995년 국내 최초로 유산균 국산화에 성공하고 균주번호 ‘HY8001’을 부여했다. 현재는 99종의 자체 균주번호를 보유하고 있다. 이 가운데 3종은 식품의약품안전처로부터 개별인정형 기능성 원료로 인정받았으며, 4종은 미국 식품의약국(FDA)의 신규 건강식품 원료(NDI)에 등록됐다. 최근 상용화한 ‘HY7017’ 또한 식약처로부터 면역 기능 증진에 도움을 줄 수 있는 개별인정형 기능성 원료로 인정 받았다. 해당 균주는 ‘엠프로 면역’에 적용됐다.
hy 관계자는 “프로바이오틱스 균주는 각각 효과가 다르기 때문에 이를 선택할 때는 기능성과 안정성이 공개된 균주번호를 확인해야 한다”며 “균주번호를 통해 hy만의 기술력과 차별성을 소비자들에게 적극적으로 알리겠다”고 말했다.
