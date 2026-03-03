엔터프라이즈 렌터카 제주 지점 신규 오픈 …“투명한 가격 정책으로 승부”

글로벌 렌터카 브랜드 엔터프라이즈 렌터카가 오늘(3일) 제주 지점을 새롭게 오픈한다고 밝혔다.
제주 지점은 제주시 용문로에 위치하며, 매일 오전 7시부터 오후 9시까지 연중무휴로 운영된다. 제주공항과 지점 간 셔틀버스를 제공하며, 렌터카 셔틀 하우스에서 탑승할 수 있어 공항 도착 후 빠르게 차량을 인수할 수 있다.
엔터프라이즈 렌터카 제주 지점은 투명한 가격 정책을 최우선 가치로 내세웠다. 숨겨진 비용이나 추가 요금 없이 명확한 가격을 제시하며, 내비게이션도 모든 차량에 기본 장착되어 별도의 추가 비용 없이 이용할 수 있다고 설명했다.
차량 라인업도 고객의 여행 목적과 인원에 맞춰 선택할 수 있도록 소형차부터 SUV, 미니밴까지 다양하게 구성했다. 또 차량 인수부터 반납까지 고객이 불편함 없이 이용할 수 있도록 전문 직원들이 세심하게 안내하며, 제주 여행 정보나 운전 시 주의사항 등도 상세히 설명해준다고 덧붙였다.
엔터프라이즈 렌터카 제주 지점 관계자는 “제주를 찾는 고객들이 투명한 가격과 최고의 서비스로 편안하고 즐거운 여행을 하실 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “공항 셔틀버스 운영과 연중무휴 영업으로 언제든 편리하게 이용할 수 있으니 많은 관심 부탁드린다”고 밝혔다.
