제철 맞은 신상 갤럭시 S26… 직접 보고 만지고 즐길 수 있는 ‘이곳’

SK텔레콤이 삼성전자의 신제품 갤럭시 S26 시리즈 출시에 맞춰 직접 만져보고 즐길 수 있는 체험형 공간을 운영한다.
SKT는 갤럭시 S26 시리즈 사전 예약이 시작되는 27일부터 내달 29일까지 플래그십 스토어 ‘T팩토리 성수’에서 ‘SKT S26 마켓’ 팝업스토어를 운영한다.
T팩토리 성수는 SKT가 20대 소비자와 소통을 확대하기 위해 마련한 플래그십 스토어다. 이 공간은 단말기 판매보단 제품 경험을 제공하는 데 집중한다. 단말기를 직접 체험하면서 흥미가 생기면 예약 구매까지 돕는 식이다.
이번 팝업스토어는 최근 MZ세대에게 인기인 ‘제철 코어’ 트렌드를 바탕으로 기획됐다. 마켓 콘셉트의 공간으로 꾸며진 T팩토리 성수에 입장하면 쇼핑카트부터 만날 수 있다. 내부도 실제 마트와 비슷하다. △신선체험존 △갓생 청과 △펀-피쉬마켓 △푸룻트럭 등 공간에서 SKT의 제철 프로모션 혜택을 체험할 수 있다.
신선체험존은 말 그대로 단말기 체험 공간이다. 갤럭시 S26 시리즈의 모든 단말과 색상을 한눈에 볼 수 있다. 공개 직후 많은 관심을 받은 프라이버스 디스플레이 기능부터, 포토 어시스트, 크리에이티브 스튜디오 등 기능을 직접 체험할 수 있다. 특히 포토 어시스트, 크리에이티브 스튜디오 기능을 체험한 후 인증샷을 남기면 커피 쿠폰을 선물로 받을 수도 있다.
프룻트럭에는 과일이 담긴 진열대가 마련됐다. 방문객들은 크루에게 사전 예약 혜택에 대한 설명을 들은 후 과일사탕을 파우치에 직접 담아갈 수 있다. 과일을 구매하는 듯한 경험을 제공하기 위해 이 같이 꾸며졌다.
공간을 즐기면서 크로스워드 퍼즐을 풀면 굿즈도 제공된다. 곳곳에 힌트를 찾는 재미부터 쏠쏠하다. 팝업스토어에서 갤럭시 S26 시리즈에 탑재된 기능을 체험하면 상주하는 크루가 힌트를 제공하거나, 체험 공간에 숨겨진 QR코드를 스캔 또는 UV라이트를 사용해 벽면에 숨은 힌트를 찾아내는 방식이다.
갤럭시 S26 시리즈 사전 예약 시작일에 맞춰 문을 연 만큼, T팩토리 성수에서만 제공하는 사전 예약 혜택도 있다. 팝업스토어를 방문해 T 다이렉트샵 사전 예약까지 진행하는 방문객 중 매일 선착순 50명에게 S26 시리즈 사전 예약 시 사용할 수 있는 10만 원 할인 쿠폰과 T 팩토리 제철마켓 한정판 장바구니를 제공한다.
팝업스토어 운영 기간 동안 숫자 ‘26’을 활용한 방문 이벤트도 진행한다. 매일 26번째 고객에게 10만 원 상당의 케이스티파이 상품권을 제공하며, 62번째 방문객에게는 성수동의 로컬 맛집 이용권을 증정한다. 향후 SKT는 100번대, 200번대 등으로 대상을 확대할 예정이다.
윤재웅 SKT 프로덕트&브랜드 본부장은 “이번 팝업스토어는 단순 단말 전시를 넘어 오감을 활용해 SKT만의 제철 혜택을 싱싱하게 느끼고 자연스럽게 사전 예약 혜택과 S26 시리즈의 주요 기능을 체험할 수 있도록 구성했다”고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0