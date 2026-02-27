용인 부동산 봄바람 불까… “플랫폼시티·GTX-A 대규모 호재 이어져”

한국부동산원 부동산통계정보에 따르면 용인시 아파트 매매가격지수는 올해 1월 105.7을 기록했다. 기준치(2025년 3월) 대비 5.7포인트 높은 수치다. 같은 기간 경기도 아파트 매매가격지수는 102.1으로 2.1포인트 상승했다.
주간 아파트 가격 동향에서는 2월 16일까지 용인 수지구의 매매가 상승률이 4.02%로 집계됐다. 기흥구와 처인구에서도 신고가 거래가 나왔다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 기흥구 마북동 ‘e편한세상 구성역 플랫폼시티’ 전용 84㎡는 올해 1월 14억7700만 원에 거래됐다. 처인구 역북동 ‘우미린 센트럴파크’ 전용 84㎡는 같은 달 6억4500만 원에 거래됐다.
이와 관련해 용인 플랫폼시티 개발, GTX-A(수도권광역급행철도) 개통, 반도체 클러스터 조성 등 주요 사업이 진행 중이다.
용인 플랫폼시티는 지난해 3월 착공했으며 2030년 준공을 목표로 추진되고 있다. 반도체·AI 산업과 컨벤션 시설 등을 포함한 복합 개발 사업이다.
GTX-A 노선은 2024년 3월 수서~동탄 구간이 개통됐다. 구성역에서 수서역까지 이동 시간이 단축됐고 향후 전 구간 연결이 예정돼 있다.
처인구 일대에서는 SK하이닉스의 ‘용인 반도체 클러스터 일반산업단지’와 삼성전자의 ‘용인 첨단시스템 반도체 국가산업단지’ 조성 사업이 진행 중이다. SK하이닉스는 첫 공장 가동 시점을 내년 2월로 조정했다. 삼성전자는 관련 부지 매입 절차를 진행하고 있다. 다만 개발 기대감이 반영된 측면이 있는 만큼 실제 수요 회복 여부와 분양시장 흐름을 확인할 필요가 있다는 신중한 시각도 있다.
한편 라온건설은 3월 ‘용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에’를 분양할 예정이다. 단지는 용인시 기흥구 흥덕4로 63 일원에 지하 2층~지상 7층, 7개 동, 전용면적 84~119㎡, 총 238가구 규모로 조성된다.
단지는 GTX-A와 수인분당선이 지나는 구성역과 차량으로 약 5분 거리에 위치한다. 인근에는 에버라인 영덕역 신설이 추진 중이다. 중부대로·동부대로 등을 통해 광교와 수원 영통 방면 이동이 가능하고 흥덕IC·수원신갈IC를 통해 경부고속도로·영동고속도로·용인서울고속도로 진입이 가능하다. 생활 인프라로는 광교신도시와 수원 영통지구 상업시설을 이용할 수 있다. 인근에는 이마트 흥덕점, 롯데마트 신갈점, 코스트코 공세점 등이 있다.
