반도체 50% 뛰고 호박 41% 급등, 생산자물가 5개월째 상승

1월, 전달에 비해 0.6% 올라
반도체 호황-증시 불장 등 영향

농림수산품과 서비스 물가 등의 영향으로 생산자물가가 5개월 연속 오름세를 이어가는 가운데 24일 서울 시내의 한 대형마트에서 고객이 축산품을 살펴보고 있다. 한국은행이 발표한 ‘올해 1월 생산자물가지수(잠정)’에 따르면 지난달 생산자물가지수는 122.50(2020년=100 기준)으로 전월 대비 0.6% 상승했다. 전년 동월 대비로는 1.9% 올랐다. [서울=뉴시스]
올해 1월 생산자물가가 지난해 12월보다 오르며 5개월 연속 상승했다. 특히 반도체와 농산물, 금융서비스 가격이 크게 오른 것으로 나타났다.

24일 한국은행에 따르면 올해 1월 생산자물가지수(잠정치)는 122.50(2020년 수준 100)으로 전월 대비 0.6% 올랐다. 지난해 9월 이후 5개월 연속 오름세다. 전년 동월 대비로는 1.9% 올랐다. 생산자물가는 생산자가 시장에 공급하는 상품과 서비스 등의 가격 수준으로, 대개 1∼3개월 뒤 소비자물가에 반영되는 경향이 있다. 품목별 전월 대비 상승률은 농산물 1.4%, 축산물 0.9%, 반도체가 포함된 컴퓨터·전자·광학기기가 1.8%, 1차 금속제품이 3.0%였다. 금융·보험도 4.7% 올랐다.

특히 세부 품목에서 호박(41.4%), 쇠고기(6.8%), D램(49.5%), 플래시메모리(9.9%)가 큰 폭으로 올랐다. 반대로 냉동 오징어(―19.8%), 경유(―5.1%), 휘발유(―6.0%) 등은 떨어졌다.

이문희 한은 물가통계팀장은 “1월 생산자물가 상승은 주로 반도체와 1차 금속 등 중간재 물가에 영향을 받았다”며 “다만 소비재의 경우 8개월 만에 하락한 만큼 향후 소비자물가 영향은 지켜봐야 알 수 있다”고 설명했다.

최미송 기자 cms@donga.com
