“책임있는 AI·포용적 AI”…LG AI연구원, 인공지능 윤리 책무성 보고서 발간

LG AI연구원은 LG 주요 계열사의 인공지능(AI) 윤리 실천 사례를 담은 AI 윤리 책무성 보고서를 발간했다고 19일 밝혔다. LG AI연구원은 이번 보고서에서 ‘책임 있는 AI’와 ‘포용적 AI’ 실현을 위한 LG의 노력을 소개했다.
LG AI연구원은 2023년부터 매년 AI 윤리 책무성 보고서를 발간하고 있다. LG전자와 LG유플러스 등 LG 주요 계열사의 AI 윤리 실천 사례를 보고서에 담아 AI 윤리 실천 노력을 강조하고 있다. LG는 특히 전 세계 기업 가운데 유일하게 유네스코의 ‘AI 윤리 권고’ 이행 현황을 매년 공개하고 있다.
이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장은 “AI 기본법 시행 등 시시각각 변하는 규제에 수동적으로 대응하는 것이 아니라 모두가 AI의 혜택을 누릴 수 있도록 기술 안전과 신뢰를 선제적으로 구축하는 것이 LG가 AI로 추구하는 본질적인 가치”라고 말했다.
임우형 공동 연구원장은 “LG AI연구원은 기술 혁신의 혜택이 소수에게 집중되지 않고, AI가 사회의 신뢰를 얻을 수 있도록 노력할 것”이라며 “불확실성의 시대에도 변하지 않는 신뢰의 가치를 증명해 나가겠다”고 말했다.
이민아 기자 omg@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0