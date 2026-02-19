SK이노베이션, 베트남 3조3000억 LNG 발전사업 수주

SK이노베이션은 19일 베트남에서 액화천연가스(LNG) 발전 프로젝트 사업자로 선정됐다고 밝혔다. 총사업비 약 23억 달러(약 3조3000억 원) 규모로 초대형 사업이다.
이번 사업은 베트남 국영 석유가스그룹(PVN) 산하 발전 회사 PV Power, 현지 기업 NASU와 컨소시엄을 구성해 응에안성 정부로부터 따낸 ‘뀐랍 LNG 발전 사업’이다.
하노이 남쪽 220km 지점에 위치한 응에안성 뀐랍 지역에 1,500MW급 가스복합화력발전소와 25만㎥급 LNG 터미널, 전용 항만을 동시에 구축하는 대규모 인프라 프로젝트로, 2027년 착공해 2030년 준공이 목표다.
SK이노베이션에 따르면 이번 사업자 선정은 자사가 국내 민간 기업 최초로 완성한 LNG 밸류체인 모델을 해외 시장에서 처음으로 검증받은 것이라는 점에서 의미가 크다.
SK이노베이션 측은 단순히 발전소를 짓거나 LNG를 사고파는 기존 방식과 달리, 자사의 글로벌 LNG 포트폴리오를 활용해 베트남 터미널로 LNG를 운송하고 이를 발전소 연료로 직접 사용하는 통합 사업 모델을 제시했다고 설명했다. 북미·호주 등지에 보유한 가스전과 연계해 연료 수급 안정성을 높이고 글로벌 시황 변동에도 유연하게 대응할 수 있는 구조를 갖춘 것이 경쟁력의 핵심이라는 것이다. 한편 2024년 최초 입찰에는 한국·일본·카타르 등 유수의 글로벌 기업들이 참여했고 SK이노베이션은 이 경쟁을 뚫고 최종 사업자로 낙점됐다.
이번 사업 구상의 밑바탕에는 SK그룹 차원의 장기 전략이 깔려 있다. SK이노베이션은 4년에 걸친 베트남 정부와의 공동 연구를 통해 ‘에너지-산업 클러스터(SEIC)’ 모델을 개발했다고 밝혔다. 석탄·수력 중심의 전원 구조를 가진 베트남이 급격한 산업화와 인구 증가로 만성적인 전력 부족에 시달리는 상황에서 우선 LNG로 전력을 충당하고 장기적으로는 무탄소 전원으로 전환하는 단계적 해결책을 제시했다는 것이다. 나아가 LNG 발전소 인근에 AI 데이터센터와 물류 허브 등 고부가가치 산업을 유치해 지역 경제 활성화까지 도모한다는 구상도 함께 내놨다고 전했다.
최태원 SK그룹 회장은 지난해 2월 베트남을 방문해 또 럼 서기장과 직접 면담하며 이 구상을 구체화했고 같은 해 8월 또 럼 서기장 방한 시 재차 만나 정부 차원의 지지를 이끌어낸 것으로 알려졌다. 이후 추형욱 SK이노베이션 대표이사가 수시로 베트남을 오가며 부총리, 산업무역부 장관과 세부 이행 계획을 조율해왔다고 한다.
SK이노베이션은 이번 뀐랍 프로젝트를 발판 삼아 베트남 전역으로 사업을 확산할 방침이다. 뀐랍 LNG 터미널을 인근 발전소 등에 가스를 공급하는 허브 터미널로 확대 운영하는 방안도 검토 중이라고 덧붙였다. 현재 연간 600만 톤 수준인 글로벌 LNG 포트폴리오를 2030년까지 1000만 톤 규모로 키워 글로벌 메이저 사업자로 도약하겠다는 목표도 제시했다.
SK이노베이션 관계자는 “이번 사업자 선정은 SK의 LNG 밸류체인 경쟁력이 글로벌 시장에서 통한다는 것을 입증한 것”이라면서 “베트남 전력난 해소와 지역 경제 발전이라는 두 가지 과제를 함께 풀어가겠다”고 말했다.
