“명절 수요 잡아라”… 식품·외식업계, 설 연휴 프로모션 경쟁

식품·외식업계가 명절 수요를 잡기 위해 설 연휴기간 다양한 프로모션을 전개한다.
우선 도미노피자는 ‘설 특별 피자박스’를 오는 22일까지 운영한다. 이 피자박스는 고급스러운 보자기 이미지를 피자박스에 구현해 도미노피자를 구매하는 모든 고객이 설 선물을 받는 기분을 느낄 수 있도록 했다.
같은 기간 도미노피자 자사앱 회원 모두가 참여할 수 있는 쿠폰 프로모션도 진행한다. 이벤트 페이지에 있는 쿠폰 뽑기 버튼을 클릭하면 골드 쿠폰(포장 50% 할인 일 1000명 한정), 실버(배달 25% 할인), 브론즈 쿠폰(포장 35% 할인) 3개 중 하나의 할인 쿠폰을 받을 수 있다.
커피 브랜드 할리스는 설을 맞아 브랜드 마스코트 ‘할리베어’ MD 상품 한정 출시와 프로모션을 진행한다. 한복을 차려입은 ‘한복 할리베어 키링’ 3종을 공개하고, 내달 13일까지 제조 음료와 함께 할리베어 MD를 구매할 경우 28% 할인된 가격에 제공한다.
한복 할리베어 키링은 다채로운 색감의 전통 한복에 노리개와 갓 등 정교한 장식으로 완성도 높은 한국의 미를 구현, 설 연휴 한국을 찾는 외국인 관광객들에게도 많은 관심을 모을 것으로 기대된다.
KFC 치킨과 함께 입맛에 맞는 소스를 선택해 풍성한 맛을 즐길 수 있는 ‘복(福)버켓’ 캠페인을 내달 2일까지 진행한다. ‘복버켓’ 캠페인은 핫크리스피통다리 8조각과 컵 소스 1종으로 구성된 메뉴를 정가 대비 약 34% 할인된 가격으로 제공하는 특별 이벤트다. 총 6가지 소스 중 원하는 소스를 선택해 취향에 따라 다양한 맛의 조합을 즐길 수 있다.
동원F&B는 설 명절을 맞아 전국 GNC 매장과 주요 온라인몰에서 오는 22일까지 전국 70여개 GNC 매장에서 골드회원 대상으로 전 품목 30% 할인 혜택을 제공한다. 이번 행사는 글로벌 건강기능식품 브랜드 GNC와 홍삼 전문 브랜드 천지인의 다양한 상품으로 구성됐다.
