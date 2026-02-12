베이스그룹, 트럼프 오거니제이션과 한·미 양국서 민간사업 협력하기로

까뮤이앤씨, 금양 인터내셔널 등 건설 및 유통 계열사를 보유하고 있는 베이스그룹(회장 김성집)은 도널드 트럼프 미국 대통령의 차남이자 트럼프 오거니제이션(Trump Organization) 총괄부사장인 에릭 트럼프(Eric Trump)와 지난 10, 11일 연달아 회동을 갖고, 한미 양국에서의 다양한 민간 사업 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
지난 10일 에릭 트럼프 총괄부사장을 위해 베이스그룹이 마련한 저녁 만찬에는 우상호 전 청와대 정무수석, 이현재 하남시장, 최신원 전 SK네트웍스 회장, 최성환 SK네트웍스 사업총괄 사장, 김영식 SK에코플랜트 사장, 이호성 하나은행장, 이준표 SBVA(전 소프트뱅크벤처스) 대표 등 국내 주요 경제 및 정치계 리더들이 참석해 다양한 양국 민간 경제 교류 확대를 위한 협력 방안을 함께 논의했다.
에릭 트럼프 총괄부사장은 도널드 트럼프 미국 대통령 소유의 민간 기업인 트럼프 오거니제이션에 지난 2006년 합류해 부동산 개발, 인수 및 글로벌 부동산 포트폴리오 관리를 진두지휘하고 있다. 골프장, 호텔 등 럭셔리 자산 운영 역량이 탁월한 것으로 평가 받고 있으며, 부동산 및 호텔 산업 분야의 차세대 리더로 자리매김하고 있다.
에릭 트럼프 총괄부사장은 다양한 수상 경력을 자랑하는 와인 포트폴리오를 보유한 트럼프 와이너리(Trump Winery) 사장직도 겸하고 있다. 와인 제조부터 마케팅, 글로벌 유통에 이르기까지 전반을 총괄한다. 와인 유통 자회사인 금양 인터내셔널이 2017년부터 트럼프 와이너리가 생산한 제품을 독점 수입하면서 트럼프 일가와 꾸준한 비즈니스를 통해 신뢰 관계를 구축해 왔다.
지난 10일 서울 여의도 소재 베이스그룹 본사를 방문한 에릭 트럼프 총괄부사장은 “앞날에 지속적인 번영이 함께 하길 바랍니다(Success for many years to come)”라는 방명록을 남겼으며 “베이스그룹은 신뢰할 수 있는 파트너(loyal partner)”라고 평가하면서 향후 한국과 미국에서의 사업 협력에 대해 기대감을 내비쳤다.
김성집 회장은 “오랜 신뢰 관계를 바탕으로 트럼프 오거니제이션과 새로운 사업 협력 논의를 본격화하게 되어 기쁘게 생각한다”며 “한미 간 민간 비즈니스 협력의 모범 사례가 될 수 있도록 자사가 가진 모든 역량을 투입해 최선의 노력을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.
한편, 베이스그룹은 건설, 개발, 인프라 분야를 중심으로 사업을 전개하는 종합 기업 그룹이다. 그룹의 핵심 계열사인 까뮤이앤씨는 토목, 건축, 플랜트 분야에서 풍부한 시공 경험과 기술력을 보유한 건설사로, PC(프리캐스트 콘크리트) 공법 등 고도화된 건설 기술 분야에서 두각을 나타내고 있다. 금양 인터내셔널은 글로벌 네트워크를 기반으로 한 와인 등 주류 무역·유통 전문 기업으로, 차별화된 포트폴리오의 제품을 시장에 공급하며 사업 영역을 확대해 왔다.
