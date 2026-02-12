국민 10명중 3명 반려동물 키워…“월 평균 12만원 쓴다”

국민 10명 중 3명꼴로 반려동물을 키우는 것으로 나타났다. 반려동물 한 마리를 키우는 데 월평균 약 12만 원을 쓰는 것으로 조사됐다.
12일 농림축산식품부가 발표한 ‘2025년 반려동물 양육 현황 조사’에 따르면 지난해 반려동물을 키우는 가구 비율은 29.2%로 집계됐다. 기르는 반려동물로는 개(80.5%)가 가장 많았고 고양이(14.4%), 어류(4.1%)가 뒤를 이었다.
반려동물 한 마리당 들어가는 양육비는 월평균 12만1000원이었다. 사료·간식비(4만 원), 병원비(3만7000원), 미용·위생 관리비(2만1000원) 등에 쓰였다. 개 양육에 소요되는 비용은 월평균 13만5000원으로 고양이 양육비(9만2000원)보다 많은 것으로 조사됐다.
농식품부에 따르면 국민들의 동물복지 관련 법·제도 인지도는 74.9%로 1년 전(75.4%)과 비슷한 수준이었다. 다만 양육자가 반려견 목줄·인식표 착용, 배설물 수거 등을 잘 이행하고 있는지에 대해선 긍정적 응답이 48.8%에 그쳤다. ‘잘 지키는 것 같다’고 응답한 반려인은 86.9%에 달했지만, 비반려인은 39.9%로 양육 여부에 따라 인식 차이가 컸다.
정부가 반려동물 양육 현황을 조사해 발표한 건 이번이 처음이다. 이번 조사는 3000가구를 대상으로 조사원이 직접 방문하는 방식으로 진행됐다.
댓글 0