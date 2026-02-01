SSG닷컴, ‘월 3900원’ 티빙 연계 멤버십 출시

신세계그룹 계열 SSG닷컴이 멤버십 서비스 혜택을 강화한다.
SSG닷컴은 자사 멤버십 ‘쓱세븐클럽’ 티빙 연계형 모델을 다음 달 5일 출시한다고 11일 밝혔다. 기존 멤버십인 기본형(2900원)에 온라인동영상서비스(OTT) 티빙 이용 혜택을 추가한 상품으로, 월 구독료는 3900원이다. 쿠팡플레이를 제공하는 쿠팡의 ‘와우 멤버십’(7890원) 요금의 절반 수준이며, 넷플릭스와 연동된 네이버의 ‘네이버플러스 멤버십’(4900원)보다는 1000원 저렴하다.
지난달 7일 첫선을 보인 쓱세븐클럽은 쓱배송 상품 구매 시 결제금액의 7%를 적립해 주는 장보기 특화 멤버십이다. 회원은 전용 장보기 상품을 특가에 구매할 수 있으며, 신세계백화점몰과 신세계몰 이용 시 최대 7% 할인 쿠폰도 제공받는다.
신규 요금제 출시를 기념한 할인 행사도 마련됐다. 이달 신규 멤버십 가입 고객에게는 1개월 구독료 면제 혜택과 티빙 1개월 이용권, 장보기 지원금 5000원을 제공한다. 3개월간 월 구독료 이상의 금액을 결제 즉시 SSG머니로 환급해 주는 혜택도 운영한다.
김다연 기자 damong@donga.com
