황기연 수은행장 “설립 목적이 생산적 금융…150조원 수출패키지 가동”

황기연 한국수출입은행장은 11일 “통상위기를 극복하고 대기업부터 지방 중소기업까지 아우르는 건강한 산업 생태계를 만드는 데 정책 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
황 행장은 이날 서울 중구 은행회관에서 취임 100일 기념 기자간담회를 열고 “수출입은행의 설립 목적이 생산적 금융”이라며 “생산적 금융을 하되 지역 수출 중소기업들에 온기가 퍼져나가도록 하는 포용성 있는 금융이 우리의 차별점”이라고 강조했다. 이어 “원전·방산·조선 분야 대규모 금융지원은 민간 시중은행이 감당하기 어렵다”며 “시중은행과 협력해 생산적 금융을 견인하는 역할을 할 것”이라고 부연했다.
황 행장은 이날 △통상위기 극복 지원 △지역 경제 활성화와 상생 성장 지원 확대 △초(超) 혁신경제 구현을 위한 국가전략산업 중점 육성 △핵심 공급망 구축을 통한 경제 안보 강화 △글로벌 사우스 등 신(新) 수출시장 개척 등 5가지 중점 분야를 밝혔다 .
통상위기 극복과 관련해서는 올해부터 2030년까지 150조 원 규모의 ‘수출활력 온(ON·溫) 금융지원 패키지’를 실행한다고 밝혔다. 황 행장은 “기간산업, 유턴(선회) 기업 지원 강화와 신시장 개척, K컬처의 글로벌 시장 지배력 확대를 위한 포괄적 패키지를 도입해 불확실성에 대응하고 수출 대도약을 전폭적으로 지원하겠다”고 설명했다.
수출입은행은 중소·중견기업에 110조 원 규모의 금융지원을 제공하고, 비수도권 소재 기업 여신 공급 비중을 35% 이상으로 높여 지역성장 모멘텀을 확충할 계획이다.
올해 상반기 1조3000억 원 규모의 수출 중소·중견 지역주도성장펀드도 조성한다. 인공지능 대전환(AX)을 위한 특별 프로그램에 22조 원을 투입하고, 첨단 산업의 원천기술 확보와 설비투자에 대해 5년간 50조 원을 투입하겠다는 구상이다. 방산, 원전 등 대규모 전략 수주 산업에 5년간 100조 원을 지원할 계획도 밝혔다.
댓글 0