뉴트리시아 코리아, 해외직구 및 국내유통 일부 제품 대상 ‘압타밀 안심 프로그램’ 실시

브랜드 신뢰와 소비자 우려 해소가 우선…공식몰 통해 교환·환불 실시
뉴트리시아(Nutricia) 코리아는 최근 유럽 리콜 조치에 대한 국내 소비자의 불안감을 해소하기 위해 해외 직구 제품 및 국내 유통 중인 압타밀 특정 제품을 대상으로 교환 및 환불 등 고객 안심 프로그램을 진행한다고 밝혔다.
이번 프로그램은 최근 유럽식품안전청(EFSA)의 변경된 식품 안전 규정을 충족하기 위한 자발적 예방 조치라고 회사측은 강조했다. 현재 제품에 대한 이상 사례가 보고된 바 없으나, 아기의 먹거리에 있어서는 어떠한 우려도 용납할 수 없다는 안전 원칙을 준수하려는 강력한 의지의 표현이라는 것이다.
고객 안심 프로그램은 직구 및 일부 국내 공식 수입 제품을 대상으로 진행된다. 뉴트리시아 코리아는 고객의 불편을 최소화하고 신속한 후속 조치를 취하기 위해 공식 자사몰 내 전용 페이지를 신설했다.
뉴트리시아는 최근 온라인 커뮤니티 등에서 제기된 ‘독일 안내 대상과 한국 안내 리스트의 차이’에 대해서는 제조번호가 같은 동일한 유통기한을 가지고 있는 제품이더라도, 공장 생산 및 출고 시점에 따라 세부적인 로트번호(Lot)는 다르게 부여된다고 해명했다.
회사측은 “국내로 유입된 직구 제품은 독일 내 대상 제품과 로트번호가 다른 제품이다. 소비자 혼선을 방지하기 위해 국내 유통 관리 이력을 바탕으로 ‘뉴트리시아 공식 안내문’을 통해 공지된 대상 제품 여부를 확인해 달라”고 당부했다.
한편, 이번 고객 안심 프로그램에 관련된 자세한 내용은 뉴트리시아 공식 자사몰을 통해 확인 가능하다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0