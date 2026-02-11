싱가포르 창이 공항에 롯데리아 1호점 오픈… 7번째 해외 진출국

롯데GRS의 버거 프랜차이즈 브랜드 롯데리아가 싱가포르 주얼 창이 공항(Jewel Changi Airport)에 1호점을 오픈했다고 11일 밝혔다.
롯데리아 싱가포르 1호점은 창이 국제 공항과 연결된 전 세계 공항 교통 허브의 특수성과 쇼핑·엔터테인먼트 복합 공간의 쇼핑몰인 주얼 창이 공항 내 B1층 약 48평 60석 규모로 마련됐다.
그간 롯데리아는 동남아시아국 진출 시 해당국의 수도 내 도심에 1호점을 오픈하면서 브랜드 접점 확대를 통한 시장 확대 전략을 펼쳤다. 7번째 해외 진출국인 싱가포르의 경우 입점 지역 및 상권 등의 특수성에 맞춘 전략에 기반해 1호점 입지를 검토했다는 것이 회사 측 설명이다.
롯데리아 싱가포르 1호점은 공간의 특수성을 반영, 주얼 창이 공항의 대표적 엔터테인먼트 요소인 세계에서 가장 높은 실내 폭포인 레인 보텍스(Rain Vortex)의 장관을 배경을 즐길 수 있도록 개방적인 공간으로 구성했다.
메뉴는 리아 불고기·리아 새우 등의 대표 메뉴와 함께 버거를 한식으로 재해석한 김치불고기버거, 지난해 대표 인기 메뉴 모짜렐라버거 등 한국과 동일한 버거 라인업으로 구성했다.
싱가포르 1호점은 현지 파트너사인 카트리나 그룹과의 협업을 바탕으로 이뤄졌다. 롯데GRS 이원택 대표이사는 “싱가포르 1호점은 롯데GRS와 카트리나의 두 그룹이 한국과 싱가포르를 넘어 글로벌 외식업계로 발전하는 상징이 될 것”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
