‘세뱃돈 5만원 시대’ 갔다…중고생 42% “10만원 받았어요”

카카오페이, 작년 설 송금봉투 분석
고물가 흐름이 설 명절 풍경까지 바꾼 것으로 나타났다. 중·고등학생 설 명절 세뱃돈은 10만 원이 가장 많이 오가는 금액으로 자리 잡은 모습이다. 고물가 흐름 속에서 명절 현금 지출의 기준이 자연스럽게 상향 조정되면서, 세뱃돈 역시 예외가 아닌 하나의 소비 지표로 작용하고 있음을 보여준다.
10만원 42% 최다…5만원 대세 역전
10일 카카오페이는 생활밀착형 금융 브랜드 저널 ‘페이어텐션’을 통해 설 송금봉투 데이터와 사용자 설문을 분석한 결과를 공개했다. 조사에 따르면 2025년 기준 중·고등학생이 받은 세뱃돈 가운데 10만 원이 42%로 가장 높은 비중을 차지했다.
이는 전년과 비교해 뚜렷한 변화다. 2024년까지는 5만 원(39%)이 10만 원(37%)을 근소하게 앞섰지만, 1년 만에 순위가 뒤바뀌었다.
성인 자녀가 부모에게 보내는 명절 용돈도 적지 않은 수준으로 집계됐다. 성인 자녀의 설 명절 용돈은 평균 22만7000원이었다. 연령대별로는 40대가 평균 23만 원으로 가장 많았고, 30대 22만 원, 20대 19만 원 순으로 나타났다.
이 같은 지출 부담은 인식 조사에서도 확인됐다. 응답자들은 설날 가장 부담스러운 요소로 ‘세뱃돈과 각종 명절 경비’를 가장 많이 꼽았다. 설 명절이 가족과 만나는 시간이지만, 고물가 속 현금 지출 부담이 현실적인 고민으로 작용하고 있음을 보여주는 결과다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0