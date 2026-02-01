LG “엑사원 패스 2.5, 암진단 성능 세계 상위 수준”

글로벌 주요 병리 AI모델과 비교
암 진단 정확도 76.75% 최고치
K-의료, AI로 해외시장 잇단 도전
LG AI연구원이 지난해 말 공개한 질병 및 유전자 분석 인공지능(AI) 모델인 ‘엑사원 패스’ 2.5 버전이 글로벌 주요 AI 모델들과 비교해도 상위 수준이라는 자체 조사 결과가 나왔다.
10일 LG에 따르면 엑사원 패스 2.5는 LG AI연구원이 최근 글로벌 주요 의료 AI 모델을 대상으로 진행한 암 진단 성능 평가에서 정확도 76.75%로 비교 AI 모델 중 가장 높은 수치를 나타냈다. 비교 AI 모델로는 미국 하버드대 의대 파이살 마흐무드 교수 연구팀이 내놓은 타이탄(TITAN)과 유니2-h(UNI2-h), 마이크로소프트의 기가패스(Gigapath), 프랑스 AI 기업 바이오옵티머스의 H-옵티머스-제로(H-optimus-0) 등을 선정했다.
LG AI연구원은 오픈소스로 공개된 이들 AI와 엑사원 패스 2.5를 대상으로 한국과 미국 병원의 대장암, 폐선암 등 임상 데이터를 넣고 종양과 유전자 돌연변이 여부를 얼마나 정확하게 탐지하는지 확인했다.
정확도 76.75%였던 엑사원 패스 2.5에 이어 유니2-h(정확도 76.16%), H-옵티머스-제로(75.78%), 타이탄(73.20%), 기가패스(71.43%) 순으로 진단 정확도가 높았다. LG는 자체 평가뿐만 아니라 마흐무드 교수 연구팀이 개발한 성능 지표를 기준으로 평가했을 때도 엑사원 패스 2.5가 진단 정확도 69.8%로 1위 타이탄(71.4%)에 이어 2위로 나왔다고 설명했다.
LG뿐만 아니라 루닛, 뷰노 등 최근 국내 여러 기업이 의료 AI 시장에 도전하고 있다. 루닛은 5일 유럽연합(EU) 회원국인 몰타에서 유방암 검진 솔루션 사업자로 최종 선정됐다. 7년간 몰타 정부에 유방암 검사를 하는 AI 솔루션을 공급한다. 뷰노가 개발한 AI 심정지 예측 솔루션은 국내 병원 100여 곳에 도입된 바 있다. 뷰노가 해당 솔루션으로 올린 매출은 지난해 257억 원으로 1년 만에 18% 늘었다. 뷰노는 미국, 유럽, 중동 등 해외 시장 진출을 추진하고 있다.
