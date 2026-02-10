트레이더스 구월점 찾은 정용진 회장… “새 먹거리 계속 찾아 발전시켜야”

스타필드마켓 죽전점·스타필드 빌리지 운정 이어 3번째 현장 경영
정용진 신세계그룹 회장이 설 명절 연휴를 앞두고 올해 세 번째 현장 경영에 나섰다. 앞서 정 회장은 지난달 스타필드마켓 죽전점과 스타필드 빌리지 운정을 연달아 찾은 바 있다.
10일 신세계그룹에 따르면 정 회장은 전날 이마트 트레이더스 인천 구월점을 찾아 직원들을 격려했다.
정 회장은 이 자리에서 “대형마트가 호황을 누리던 시절 현재에 안주하지 않고 미래 유통 시장 변화를 면밀히 살펴 만든 것이 지금의 트레이더스인데 오늘 와서 보니 한층 진화한 게 와닿는다”고 말했다.
이마트 트레이더스는 지난해 3분기 총 매출이 1조4억 원으로 사상 처음 분기 매출 1조 원을 돌파했다. 1∼3분기 누계 영업이익도 전년 대비 27.2% 증가했다.
지난해 9월 문을 연 구월점은 가장 최근에 개점한 트레이더스로 전국 최대 규모다. 구월점은 오픈 이후 점포 역대 최대 매출 기록을 경신했으며 하남점에 이어 전국 2등 점포로 자리잡았다.
정 회장은 직원들을 만나 “명절 준비로 바쁘실 것 같아 망설였지만 꼭 한 번 직접 뵙고 감사 인사를 드리고 싶었다”고 말했다. 아울러 직원들에게 “고객들이 많이 찾는 명절 기간이니만큼 더욱 매장 안전과 품질 관리에 힘써달라”고 당부했다. 매장에서 인사를 건네는 고객들에게는 “자주 오세요”라며 인사했다.
정 회장은 명절 먹거리를 준비하려 식료품 코너에 몰려드는 고객들을 보며 “작은 사고도 나지 않도록 신경 써야 한다”고 말했다. 또 “명절을 앞두고 안전한 매장에서 믿고 살 수 있는 좋은 상품들을 제공한다면 고객들이 갖는 우리 점포들에 대한 이미지는 한층 좋아질 것”이라고 했다.
정 회장은 별도 매장으로 자리한 노브랜드 매장과 식당가를 둘러본 뒤 신선식품 등 핵심 상품을 살폈다. 최근 품절 대란을 일으키며 화제를 모은 두바이 쫀득쿠키 상품을 기획한 로드쇼도 둘러봤다.
정 회장은 “16년 전 트레이더스 1호점을 열었을 때 고객들에게 생소한 창고형 할인점 모델에 대한 우려와 이걸 굳이 해야 되냐는 의문도 있었지만 뚝심 있게 혁신을 계속한 결과가 지금의 트레이더스를 만들었다”고 말했다.
그러면서 “앞으로도 지금의 성과에 만족하지 말고 계속 새 먹거리를 찾아야 하고, 찾은 것에 만족하지 말고 계속 발전시켜야 한다”며 “앞으로 더욱 치열해질 유통 시장 경쟁에서 우리가 살아남는 길이 그것”이라고 강조했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
