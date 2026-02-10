AI가 구독형 소프트웨어 붕괴?…살아남는 SaaS 기업 기준은

AI 기능이 보편화된 이후에도 구독료를 유지하거나 인상할 수 있는 구조인지 확인해야 한다.고객 데이터 축적, 업무 프로세스 깊은 통합, 높은 전환 비용 등 고객이 쉽게 떠나기 어려운 구조가 핵심이다.단순 기능형 서비스보다 기업 운영의 핵심 시스템이나 대규모 데이터 기반 플랫폼일수록 AI 시대에도 경쟁력이 유지될 가능성이 높다.