LG, 설 앞두고 협력사 납품대금 6000억 조기 지급… 지역사회 나눔 활동 병행

LG전자·이노텍·화학·에너지솔루션 등 8개 계열사 참여
“협력사 경쟁력이 LG그룹 경쟁력”
협력사 위한 다양한 펀드 운영 중
설맞이 사업장 소재지 사회공헌활동 병행
LG그룹이 설 명절을 앞두고 협력사 납품대금을 조기에 지급하고 지역사회 나눔 활동을 펼친다.
LG는 9일 LG전자와 LG이노텍, LG화학, LG에너지솔루션, LG생활건강, LG유플러스, LG CNS, D&O 등 주요 계열사 8곳이 협력사 납품대금 약 6000억 원을 최대 2주 앞당겨 지급하기로 했다고 밝혔다. 협력사 자금 조달에 도움을 주기 위한 조치다.
LG 계열사들은 협력사가 무이자 혹은 저금리로 대출을 받아 자금을 조달할 수 있도록 상생협력펀드와 상생결제, 직접 대출 등 다양한 금융 지원 프로그램을 운영해왔다. 또한 소부장(소재·부품·장비) 협력사 핵심 경쟁력인 기술 개발도 지원하고 있다.
LG전자의 경우 지난 2023년 1000억 원 규모 ESG펀드를 신설해 현재 총 3000억 원로 상생협력펀드를 운영하고 있다. 협력사 신규 설비 및 자동화 설비 투자에는 매년 400억 원 규모 자금을 무이자로 제공하면서 협력사 기술경쟁력 강화를 도모해 왔다.
LG유플러스는 750억 원 규모 상생협력펀드 등 금융 지원을 진행하면서 인프라가 열악한 중소 협력사 기술 개발을 돕기 위해 장소와 장비를 제공하는 ‘NW(네트워크)장비 테스트베드’, ‘IoT 인증센터’ 등 인프라를 지원하고 있다. 여기에 중소협력사가 새롭게 개발한 기술을 지킬 수 있도록 LG전자와 LG유플러스는 기술 자료를 정부 지정 기관에 위탁 보관해 주는 기술자료 임치 지원 프로그램도 운영 중이다.
LG이노텍과 LG화학은 각각 1430억 원 규모 동반성장펀드와 2060억 원 규모 ESG·상생펀드를 운영한다. LG에너지솔루션은 1500억 원 규모 투자지원펀드를 통해 협력사 자금 조달을 지원하고 있다.
LG 관계자는 “납품대금 조기 지급이 협력사 경영에 실질적인 보탬이 될 수 있길 바란다”며 “LG는 금융비용 부담이 커진 협력사를 돕기 위해 다양한 지원 프로그램을 마련하고 기술 개발 지원 등 상생협력을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.
LG는 명절을 맞아 사업장 소재 지역을 위한 각종 사회공헌활동도 적극적으로 전개할 예정이다. LG디스플레이의 경우 연휴에 앞서 경기 파주와 경북 구미 사업장 인근 이웃을 대상으로 연탄과 생필품 등을 지원하고 결연을 맺은 복지시설을 방문해 다양한 봉사활동을 진행한다. LG화학은 여수와 청주, 대산 사업장 인접 마을에 연탄과 생필품 등을 기부할 예정이다. LG헬로비전은 대한적십자사와 함께 인구감소지역인 전남 해남군 취약계층에게 지역채널 커머스 기획전 수익금으로 지역특산물이 담긴 ‘마음나눔 꾸러미’를 전달할 계획이다.
LG에너지솔루션은 대전과 오창 사업장 인근 지역 저소득층을 위한 봉사활동에 참여하고 사업장 내 ‘엔솔터치’ 기부 키오스크를 운영한다. LG유플러스는 임직원이 자발적으로 준비한 선물세트 100개를 서울시 중구 후암주민센터에 기부해 취약계층 가구에 전달할 예정이다.
