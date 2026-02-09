쿠프마케팅, Pay‘s X 매드포갈릭 최대 85% 할인 다이닝 패키지 프로모션 진행

모바일 플랫폼 기업 쿠프마케팅(대표 전우정)이 자사 결제·커머스 Pay’s App을 통해 매드포갈릭과 함께 최대 85% 할인 혜택을 제공하는 프리미엄 다이닝 패키지 프로모션을 진행한다고 밝혔다.
이번 프로모션은 오늘(9일)부터 진행되며, 한정 수량으로 조기 소진 시 자동 종료된다.
‘매드포갈릭 프리미엄 다이닝 패키지’는 기존 소비자가 대비 최대 85% 이상의 할인율을 적용한 것이 가장 큰 특징이다. 패키지는 2~3인 식사권을 중심으로 스테이크 할인권, 프리미엄 세트 할인권, 메뉴 할인 혜택 등을 함께 구성했으며, 이용 인원과 식사 목적에 따라 총 3종의 패키지 중 선택할 수 있도록 했다. 단순한 식사권 판매를 넘어 매드포갈릭의 대표 메뉴와 다양한 세트 구성을 폭넓게 경험할 수 있도록 혜택을 묶은 점이 특징이며, 외식 비용에 대한 체감 부담을 크게 낮췄다.
매드포갈릭은 ‘맛있는 이탈리아 음식이 한 곳에 모여 있고, 취향이 다양한 사람들이 함께 어울릴 수 있는 ‘올인원(All-in-One) 이탈리안 다이닝’을 표방하는 브랜드로, 이번 프로모션을 통해 보다 다양한 메뉴 경험을 합리적인 가격으로 제공한다.
해당 패키지는 Pay’s 모바일 어플리케이션 내에서 구매 가능하며, 매드포갈릭 전국 매장에서 이용할 수 있다. 단, 놀이동산 입점 매장은 제외한다.
쿠프마케팅 관계자는 “이번 매드포갈릭 프리미엄 다이닝 패키지로 외식 소비에 대한 가격 부담을 낮추는 동시에 브랜드가 제공하는 다채로운 다이닝 경험을 하나의 패키지로 담아낸 것이 핵심”이라며 “앞으로도 Pay’s를 통해 고객 체감 혜택이 분명한 제휴 프로모션을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.
