현대차그룹, 美 3대 자동차 전문매체 연속 수상… “소비자 중심경영 지속”

카 앤 드라이버·모터위크·카즈닷컴서 연속 수상
아이오닉·팰리세이드·EV9 등 차급별 최고 모델 선정
디자인·주행 성능·상품성에서 고른 평가
글로벌 시장 경쟁력, 미국서 다시 입증
현대차그룹은 6일 미국 3대 주요 자동차 매체에서 연속 수상하며 북미 시장에서 제품 경쟁력을 다시 한번 인정받았다고 밝혔다. 이번 수상은 미국의 대표 자동차 전문지 카 앤 드라이버(Car and Driver), TV 프로그램 모터위크(MotorWeek), 자동차 평가 웹사이트 카즈닷컴(Cars.com)의 주요 어워즈 결과로, 현대차그룹 산하 현대자동차·기아·제네시스 브랜드가 다양한 부문에서 높은 평가를 받았다.
카 앤 드라이버가 선정한 ‘2026 에디터스 초이스 어워즈(Editors’ Choice Awards 2026)’에서는 현대 8개, 기아 5개, 제네시스 4개 등 총 17개 차종이 차급별 최고 모델로 이름을 올렸다.
현대차는 아이오닉5·5N, 아이오닉9, 팰리세이드, 팰리세이드 하이브리드·싼타페 하이브리드, 아반떼N, 싼타크루즈 등 총 8개 차종이 포함됐다.
기아는 EV6, EV9, K5, 카니발, 카니발 하이브리드 등 5개 차종이 부문별 최고 모델로, 제네시스는 GV70, GV80, G80, G90 등 4개 차종이 럭셔리 세그먼트에서 각각 수상했다.
카 앤 드라이버는 이들 모델이 세련된 디자인, 상품성, 주행 안정성 등에서 고른 균형을 보여줬다고 평가했다. 특히 팰리세이드는 실내 완성도와 다양한 기본 사양이 높이 평가돼 7년 연속 ‘중형 SUV’ 부문 수상을 이어갔다.
모터위크의 ‘드라이버스 초이스 어워즈(Drivers’ Choice Awards 2026)’에서도 현대차 팰리세이드가 ‘최고의 대형 유틸리티’, 기아 K4가 ‘최고의 가족용 차’ 부문에 선정됐다. 평가단은 성능, 효율, 실용성 등 소비자 관점의 기준으로 심사했으며, 팰리세이드는 개선된 하이브리드 시스템과 첨단 편의사양에서, K4는 안락한 실내와 부드러운 주행감에서 높은 점수를 받았다.
카즈닷컴이 발표한 ‘2026 베스트 오브 어워즈(2026 Best of Awards)’에서는 현대 싼타페와 싼타페 하이브리드가 ‘최고의 가족용 차’, 기아 EV9이 ‘최고의 전기차’로 선정됐다. 싼타페는 효율적인 공간 구성과 가족 친화적 편의성을 인정받았으며, EV9은 주행거리와 충전 성능 면에서 우수한 평가를 얻었다.
현대차그룹 관계자는 “미국 주요 전문 매체들이 잇달아 긍정적인 평가를 내린 것은 고객 중심의 상품 경쟁력 강화 노력이 결실을 맺은 결과다. 앞으로도 미국을 포함한 핵심 글로벌 시장에서 브랜드 신뢰도를 높이는 데 주력하겠다”고 말했다.
댓글 0