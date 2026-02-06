풀무원푸드앤컬처, 호텔 뷔페·100층 전망대서 설 맞이 프로모션 선봬

풀무원의 푸드서비스 전문기업 풀무원푸드앤컬처는 설 명절을 맞아 자사가 운영하는 호텔 뷔페 ‘더카라’와 해운대 랜드마크 전망대 ‘부산 엑스 더 스카이’에서 시즌 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.
분당 서현역 인근 스카이파크 센트럴 서울 판교 호텔 내 위치한 뷔페 레스토랑 더카라는 이달 9일부터 제철 딸기를 테마로 한 시즌 한정 프로모션 ‘스트로베리 가든 파티’를 선보인다. 딸기 모나카, 딸기 푸딩, 초콜릿 딸기 퐁듀 등 디저트류와 딸기 바나나 주스, 딸기에이드 등의 음료를 포함한 약 20종의 딸기 메뉴를 구성했으며, 행사는 3월 말까지 운영된다.
해운대 엘시티 100층에 위치한 전망대 ‘부산 엑스 더 스카이’에서는 말띠 고객 본인과 동반 2인까지 전망대 입장권을 최대 40% 할인된 가격에 제공한다. 말 인형 키링과 크리스털 말 12지신 등 말띠 테마 기프트 상품도 함께 선보인다. 입장권 가격은 말띠 본인 기준 대인 1만7400원, 소인 1만5600원이며, 동반 2인은 대인 2만300원, 소인 1만8200원이다. 해당 프로모션은 3월 31일까지 진행된다.
아울러 설 연휴 기간인 이달 14일부터 18일까지는 98층 사랑계단에서 ‘설 연휴 포토 이벤트’가 진행된다. 프러포즈 명소로 알려진 공간의 상징성을 살려 무인 카메라로 촬영한 포토 액자를 제작해 할인가로 제공한다.
풀무원푸드앤컬처 이동훈 대표는 “설 명절을 맞아 호텔 뷔페와 전망대 등 각 공간의 특성을 반영한 시즌 프로모션을 기획했다”며 “앞으로도 명절과 시즌 특화 콘텐츠를 통해 차별화된 고객 경험을 지속적으로 제공해 나가겠다”고 말했다.
댓글 0