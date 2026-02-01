‘폐유리 활용 친환경세탁기’… 삼성전자, 비스포크 AI 콤보 글로벌친환경 인증

디스플레이 공정서 나온 폐유리, 가전 부품 소재로 재탄생
삼성전자는 1일 디스플레이 제조 과정에서 발생한 폐유리를 재활용한 복합 섬유 소재를 세탁기 부품에 적용하고, 글로벌 인증기관 UL 솔루션즈로부터 친환경 인증을 받았다고 밝혔다.
재활용 유리 섬유 10% 적용, UL 솔루션즈 인증 획득
외부 세탁조에 적용해 품질과 내구성 모두 확보
북미·베트남 생산라인으로도 확대 예정
이번에 인증을 획득한 제품은 일체형 세탁건조기 ‘비스포크 AI 콤보’로, 세탁기 내부 드럼을 감싸는 주요 구성품인 외부 세탁조(드럼을 둘러싸는 플라스틱 구조물)에 재활용 유리 섬유가 10% 포함됐다.
UL 솔루션즈의 인증은 제품에 재활용 소재가 실제로 포함되어 있는지, 유해물질이 적정 기준에 부합하는지 등을 검증해 기업의 환경 관련 주장을 객관적으로 확인하는 제도다. 제조 공정과 재료 비율 등에 대한 서류 평가와 엔지니어 검토가 병행되는 까다로운 절차로 알려져 있다.
삼성전자는 삼성디스플레이와 협력해 공정 중 발생한 폐유리를 수거·분쇄한 뒤 이물질을 제거하고 다시 용융(녹이는 과정)을 거쳐 기존 유리 섬유와 동일한 품질의 재활용 섬유를 구현했다. 이렇게 만들어진 유리 섬유는 복합소재 형태로 외부 세탁조 제작에 사용되며, 강도와 내열성을 확보한 것이 특징이다.
삼성전자는 이번 국내 생산 라인을 시작으로 올해 안에 북미와 베트남 공장에서도 재활용 유리 소재 적용을 확대할 예정이다.
한편 삼성전자는 가전제품 전반에 재활용 소재 적용을 늘리고 있다. 2024년 9월에는 포스코와 협력해 전자레인지와 오븐 등에 사용하는 법랑용 강판을 공동 개발했으며, 냉장고와 세탁기 등 주요 제품군으로 범위를 넓히고 있다.
문종승 삼성전자 생활가전사업부 부사장은 “삼성전자는 가전 생산 단계에서부터 환경 부담을 줄이기 위한 노력을 이어가고 있다. 앞으로도 다양한 재활용 소재 기술을 발굴하고 외부 기업과의 협력을 확대하겠다”고 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0