바닥에도 ‘디지털’ 입힌다… KCC글라스 홈씨씨, 북미 바닥재 전시회 참가

KCC글라스는 인테리어 전문 브랜드 ‘홈씨씨(HomeCC)’가 지난 27일부터 29일(현지 시간)까지 미국 라스베이거스에서 열린 북미 최대 규모의 바닥재 전시회 ‘TISE 2026(The International Surface Event 2026)’에 참가했다고 30일 밝혔다.
KCC글라스에 따르면 TISE는 매년 700여 개 기업과 6만여 명의 업계 관계자가 참여하는 글로벌 바닥재 전시회로 홈씨씨는 올해로 다섯 번째 참가다. 이번 전시에서 홈씨씨는 ‘자연의 재해석(Nature Reimagined)’을 테마로 디지털 프린팅 기술을 적용한 LVT(Luxury Vinyl Tile) 제품을 포함해 60여 종의 신제품을 공개했다.
홈씨씨가 선보인 디지털 프린팅 기술은 CMYK 잉크젯 방식으로 기존 그라비아 프린팅 대비 해상도가 높고 반복 무늬 범위를 확대할 수 있는 것이 특징이라고 한다. 이 기술로 우드와 스톤 등 천연 소재의 무늬를 보다 정밀하게 표현할 수 있고 다품종 소량 생산과 고객 맞춤형 색상 구현도 가능하다.
해당 기술에는 KCC글라스가 자체 개발한 친환경 UV 잉크가 적용됐고 생산 공정 간소화를 통해 자원 사용을 줄였다고 한다. 전시 현장에서는 ‘테라 베인’, ‘클레이믹스’, ‘인터레이스’, ‘모자이크’ 등 디지털 프린팅을 적용한 LVT 제품도 함께 소개됐다.
KCC글라스 측은 해당 LVT 제품이 미국 농무부(USDA) 인증 원료를 함유한 친환경 코팅층 적용이 가능하며 미국 실내 공기질 인증인 ‘플로어스코어(FloorScore)’를 획득했다고 설명했다.
이와 함께 KCC글라스는 친환경 바닥재 생산 기술인 ‘4Re’도 소개했다. 4Re는 재활용(Recycle), 재사용(Reuse), 대체(Replacement), 저감(Reduce)을 의미하며 재활용 원료 활용, 생산 공정 부산물 재사용, 바이오매스 기반 UV 도료 적용, 이산화탄소 배출 저감을 위한 배합 기술 등을 포함한다. 아울러 상담부터 생산까지 고객 요구에 맞춰 대응하는 ‘원스톱 솔루션’도 함께 공개했다.
KCC글라스 관계자는 “이번 전시회를 통해 홈씨씨의 디자인과 친환경 기술을 해외 시장에 소개했다”며 “향후 글로벌 시장을 대상으로 한 사업을 지속적으로 추진할 계획”이라고 말했다.
댓글 0