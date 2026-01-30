와이즈버즈, ‘메타 에이전시 퍼스트 프로그램 2026’ 프리미엄 파트너 선정

국내 26개 파트너사 중 6개사에 부여되는 최고 등급 자격 획득
자회사 애드이피션시와 2년 연속 공식 파트너사 동반 선정
디지털 광고 대행사 와이즈버즈는 메타코리아가 주관하는 ‘에이전시 퍼스트 프로그램(Agency First Program) 2026’에서 최고 등급인 ‘프리미엄 파트너’로 선정됐다고 지난 29일 밝혔다.
작년에 이어 올해도 나란히 선정된 와이즈버즈와 자회사 애드이피션시는 각각 ‘프리미엄(Premium)’과 ‘프리퍼드(Preferred)’ 파트너 자격을 획득하며 메타 플랫폼 내 광고 솔루션 운영 역량과 전문성을 다시 한번 인정받았다. 특히 와이즈버즈는 국내 총 26개 공식 파트너사 중 단 6곳에만 부여된 최고 등급인 프리미엄 파트너로 이름을 올리며 시장 선도 기업으로서의 위상을 공고히 했다.
‘에이전시 퍼스트 프로그램’은 국내 협력사들이 메타의 다양한 광고 솔루션을 활용해 실질적인 비즈니스 성과를 창출하고 전문 역량을 강화할 수 있도록 지원하는 프로그램이다. 선정된 파트너사는 메타로부터 △최신 광고 솔루션 및 제품 교육 △맞춤형 컨설팅 △성공 사례 구축 지원 △비즈니스 워크숍 등 등급별로 차별화된 혜택을 제공받게 된다.
이번 선정은 와이즈버즈와 애드이피션시의 인수 합병 시너지가 본격화되는 시점에 거둔 성과라는 점에서 의미가 크다. 와이즈버즈의 주력 분야인 디스플레이 광고(DA)와 애드이피션시의 강점인 검색 광고(SA)가 결합하며 통합 수주 경쟁력이 크게 향상됐고, 이는 곧 지표로 증명됐다. 와이즈버즈는 지난 22일 공시를 통해 2025년 연결 기준 매출액 약 454억 원, 영업이익 약 73억 원을 기록하며 전년 대비 각각 47.5%, 216.8% 증가하는 사상 최대 실적을 달성한 바 있다.
와이즈버즈는 메타 외에도 구글 프리미어 파트너, 틱톡 마케팅 파트너, 네이버, 카카오 등 주요 플랫폼의 공식 파트너로서 안정적인 성장을 이어오고 있다. 특히 구글 디지털 광고 분야에서도 최고 등급인 ‘프리미어 파트너’에 연속 선정되는 등 글로벌 주요 플랫폼 전반에서 독보적인 최적화 솔루션 제시 및 운영 전략 수립 능력을 인정받고 있다.
와이즈버즈 최호준 대표는 “자회사 애드이피션시와 함께 2년 연속 메타의 공식 파트너로 선정된 것은 메타 플랫폼에 최적화된 고도화된 운영 역량과 차별화된 전략을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 메타와의 견고한 파트너십을 바탕으로 디지털 광고 시장의 리더십을 공고히 하고, 최고의 마케팅 파트너로서 성장을 지속할 것”이라고 강조했다.
